Продвижение сайтов, контекстная реклама, аудит сайтов, cоциальные сети, SMM

Опыт в SEO – более 6 лет, успешно выведено в Топ более 150 проектов. Минимальный бюджет на продвижение – 200$ в месяц.

- Вывод в Топы Google и Yandex;

- Контекстная реклама в Google Adwords;

- Аудит сайта, внутренняя оптимизация.

- Только белые методы продвижения.

Отзывы - https://www.free-lance.ru/users/polo62/opinions/?from=users&sort=1&period=0#op_head