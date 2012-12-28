Продвижение сайтов, контекстная реклама, аудит сайтов, cоциальные сети, SMM
Опыт в SEO – более 6 лет, успешно выведено в Топ более 150 проектов. Минимальный бюджет на продвижение – 200$ в месяц.
- Вывод в Топы Google и Yandex;
- Контекстная реклама в Google Adwords;
- Аудит сайта, внутренняя оптимизация.
- Только белые методы продвижения.
Отзывы - https://www.free-lance.ru/users/polo62/opinions/?from=users&sort=1&period=0#op_head
Портфолио
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