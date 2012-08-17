Большой опыт работы копирайтером. Работал длительное время на бирже Etxt

Здравствуйте ув. Заказчики

Отдавая заказ мне в работу, вы можете быть уверенными в том, что он будет выполнен качественно и в установленные сроки. Перед тем, как взяться за работу, я полностью анализирую особенности заказа, ваши требования и свою занятость, поэтому гарантирую написание статей в полном соответствии с ТЗ и в те сроки, которые были оговорены изначально.

Копирайтинг и контент-менеджмент - это моя основная работа, поэтому вы можете рассчитывать на меня круглые сутки. Я всегда стараюсь как можно быстрее отвечать на заданные вопросы и с пониманием отношусь к срочным заказам, внимательно выполняя их в максимально сжатые сроки.

Более подробно о моем опыте и отзывах заказчиков вы можете узнать при личной переписке.

В моих текстах вы увидите:

1. Уникальность

2. Грамотное структурирование (заголовки, подзаголовки, списки, заключение)

3. Оптимальную водность и тошноту документа. Все тексты полностью соответствуют требованиям поисковых систем

От вас я жду только четкое и понятное ТЗ:

1. Ключевые слова (если есть)

2. Ресурс, на котором будет проверяться уникальность

3. Особенности статей и ваши личные пожелания

Перед тем, как взять заказ в работу, я стараюсь уточнить все детали для того, чтобы в будущем не возникло недопонимания, а сама работа была выполнена быстро и качественно.

Цены на мои услуги:

Рерайтинг - от 0.7$/1000 символов без пробелов

Копирайтинг - от 1$/1000 символов без пробелов

Дополнительные услуги:

Грамотная перелинковка (+0.1$/1000 символов без пробелов)

Сдача работы в HTML (+0.1$/1000 символов без пробелов)

Использование в статьях уникальных изображений (+0.1$/1000 символов без пробелов)

Постоянная поддержка сайтов контентом - от 0.7$/1000 символов без пробелов.

Оплата по факту. Если заказ объемный - сдача частями.

Выполняя любую работу, я всегда рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, поэтому всегда пишу с полной отдачей и стараюсь предоставлять максимально качественный контент. Для заказчиков, которых интересует написание большого объема (от 20 000 символов) предлагается система скидок от 5% до 20%.

Спасибо за внимание. Жду ваш заказ)