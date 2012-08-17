Здравствуйте ув. Заказчики
Отдавая заказ мне в работу, вы можете быть уверенными в том, что он будет выполнен качественно и в установленные сроки. Перед тем, как взяться за работу, я полностью анализирую особенности заказа, ваши требования и свою занятость, поэтому гарантирую написание статей в полном соответствии с ТЗ и в те сроки, которые были оговорены изначально.
Копирайтинг и контент-менеджмент - это моя основная работа, поэтому вы можете рассчитывать на меня круглые сутки. Я всегда стараюсь как можно быстрее отвечать на заданные вопросы и с пониманием отношусь к срочным заказам, внимательно выполняя их в максимально сжатые сроки.
Более подробно о моем опыте и отзывах заказчиков вы можете узнать при личной переписке.
В моих текстах вы увидите:
1. Уникальность
2. Грамотное структурирование (заголовки, подзаголовки, списки, заключение)
3. Оптимальную водность и тошноту документа. Все тексты полностью соответствуют требованиям поисковых систем
От вас я жду только четкое и понятное ТЗ:
1. Ключевые слова (если есть)
2. Ресурс, на котором будет проверяться уникальность
3. Особенности статей и ваши личные пожелания
Перед тем, как взять заказ в работу, я стараюсь уточнить все детали для того, чтобы в будущем не возникло недопонимания, а сама работа была выполнена быстро и качественно.
Цены на мои услуги:
Рерайтинг - от 0.7$/1000 символов без пробелов
Копирайтинг - от 1$/1000 символов без пробелов
Дополнительные услуги:
Грамотная перелинковка (+0.1$/1000 символов без пробелов)
Сдача работы в HTML (+0.1$/1000 символов без пробелов)
Использование в статьях уникальных изображений (+0.1$/1000 символов без пробелов)
Постоянная поддержка сайтов контентом - от 0.7$/1000 символов без пробелов.
Оплата по факту. Если заказ объемный - сдача частями.
Выполняя любую работу, я всегда рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, поэтому всегда пишу с полной отдачей и стараюсь предоставлять максимально качественный контент. Для заказчиков, которых интересует написание большого объема (от 20 000 символов) предлагается система скидок от 5% до 20%.
Спасибо за внимание. Жду ваш заказ)