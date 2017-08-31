Serege_Bogenko

Ищу верстальщика который бы верстал лендинги. Мои требования : 1. Быть всегда на связи. 2. Работать быстро. 3. Верстать за 2-3 дня максимум. 4. Делать работу в срок. 5. Лендинги будут такого вот уровня – [url=http://themeforest.net/item/viska-creative-one-page-html5-template/full_screen_preview/8022154]themeforest.net/item/visk...[/url] с этими всемя анимашками,ховерами. 6. Уметь привязать лендинг ...
Сергей Боженко Serege_BogenkoSerege_Bogenko
Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы
во VKontakte, Facebook, MyTarget. Одноклассники
Yandex Direckt Google AdWords
Мои навыки:
Определение целевой аудитории.
Разработка аватаров целевой аудитории.
Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.
Разработка уникального торгового предложения (УТП).
Формирование баз целевых аудиторий.
Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.
Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.
Анализ результатов тестов.
Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.
Масштабирование по оптимальным ценам за клик.
Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.
А так же :
Продвижение инстаграм аккаунтов
→ продвижение групп VKontakte
→ таргетированная реклама VKontakte
→ таргетированная реклама инстаграм
→ привлечение подписчиков и новых клиентов
→ постинг и наполнение материалом
→ конкурсы, обсуждения, опросы
→ дизайн сообществ
ВАЖНО!
1. Если Вы желаете сотрудничать перед тем, как выбрать исполнителя, свяжитесь со мной для уточнения деталей.
2. Связаться со мной вы можете через
ВКонтакте (https://vk.com/bogenko.sergey),
Skype (ataman.gulliver) или приватные сообщения через Веблансер.
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Ознакомление с проектом, уточнение всех деталей.
2. Согласование сроков и цены за проект.
3. Выбор исполнителем на ваш проект.
4. Предоплата в размере 50% от полной суммы за проект (предоплата не взимается только с постоянных заказчиков).
5. Работа над проектом (предоставление вариантов, внесение при необходимости корректировок, утверждение).
6. Постоплата оставшейся суммы за проект.
7. Обмен отзывами..
КРАТКО:Выбор исполнителем -> Предоплата 50% -> Работа -> Постоплата -> Отзыв.
СКИДКИ И БОНУСЫ:
1. Скидку может получить постоянный заказчик (оговаривается отдельно).
Спасибо за понимание!
С уважением, Сергей
- HTML-верстка27 заявокЗакрыт6 лет назад