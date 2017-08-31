Serege_Bogenko

Таргетированная реклама VKontakte, Facebook, MyTarget. Одноклассники

Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы

во VKontakte, Facebook, MyTarget. Одноклассники

Yandex Direckt Google AdWords

Мои навыки:

Определение целевой аудитории.

Разработка аватаров целевой аудитории.

Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.

Разработка уникального торгового предложения (УТП).

Формирование баз целевых аудиторий.

Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.

Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.

Анализ результатов тестов.

Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.

Масштабирование по оптимальным ценам за клик.

Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.

А так же :

Продвижение инстаграм аккаунтов

→ продвижение групп VKontakte

→ таргетированная реклама VKontakte

→ таргетированная реклама инстаграм

→ привлечение подписчиков и новых клиентов

→ постинг и наполнение материалом

→ конкурсы, обсуждения, опросы

→ дизайн сообществ

ВАЖНО!

1. Если Вы желаете сотрудничать перед тем, как выбрать исполнителя, свяжитесь со мной для уточнения деталей.

2. Связаться со мной вы можете через

ВКонтакте (https://vk.com/bogenko.sergey),

Skype (ataman.gulliver) или приватные сообщения через Веблансер.

СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Ознакомление с проектом, уточнение всех деталей.

2. Согласование сроков и цены за проект.

3. Выбор исполнителем на ваш проект.

4. Предоплата в размере 50% от полной суммы за проект (предоплата не взимается только с постоянных заказчиков).

5. Работа над проектом (предоставление вариантов, внесение при необходимости корректировок, утверждение).

6. Постоплата оставшейся суммы за проект.

7. Обмен отзывами..

КРАТКО:Выбор исполнителем -> Предоплата 50% -> Работа -> Постоплата -> Отзыв.

СКИДКИ И БОНУСЫ:

1. Скидку может получить постоянный заказчик (оговаривается отдельно).

Спасибо за понимание!

С уважением, Сергей