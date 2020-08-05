SMM? Дизайн? Сочный текст? - я готов

Являюсь автором технического канала на сервисе Яндекс.Дзен.

Копирайтом занимаюсь более 5 лет.

Каждый текст будет писаться лично мной, без уловок.

Предпочитаемые темы: психология, техника, бизнес, строительство.

Мой проект ищется по запросу: МОПС IT

Веду социальные сети как личных проектов, так и бизнес компаний.

Верстаю макеты раздаточного материала, сайтов, стендов.