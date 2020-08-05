Сергей Горбунов Sergei_GorbunovSergei_Gorbunov
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
SMM? Дизайн? Сочный текст? - я готов
Являюсь автором технического канала на сервисе Яндекс.Дзен.
Копирайтом занимаюсь более 5 лет.
Каждый текст будет писаться лично мной, без уловок.
Предпочитаемые темы: психология, техника, бизнес, строительство.
Мой проект ищется по запросу: МОПС IT
Веду социальные сети как личных проектов, так и бизнес компаний.
Верстаю макеты раздаточного материала, сайтов, стендов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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