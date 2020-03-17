Нарисовать макет для рекламного щита

Наружная рекламаЗавершен25 заявок357 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нужен макет для рекламного щита

Использование фирменных цветов компании

ТЗ в прикрепленных файлах

4 года назад
Sergei_Gorbunov
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Daria_Bakhareva
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$10
2 дня
Девушка молодец. Несмотря на полный завал - сделала все быстро и качественно. Строго по ТЗ и каплей подходящего креатива. Предоставила отличные бонусы, за что ей очень благодарен. Рекомендую полностью
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству
  • Похожие заказы

  • Макет баннеров для оформления фасада детского центра

    Проект банеров в замен старых на фасад детского игрового центра. Организация проводит детские праздники для детей с 2-11 лет. Будет смена названия и имиджа. Возможно сделать 3 Банера 250х420, 250х 520 с закрытием окон, и центральный ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Макет для печати выставочного стенда

    Есть фотография, есть логотип; есть общие размеры стенда (на чертеже), нужно сделать макет в размер, разместив фотографию на нижней основной части (почистив номерной знак на авто) и логотип - на верхней части, также сделать превью ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Макет

    Вечер добрый! Я хочу предложить вам разработку макета рекламы для билборд,вы оставляли отклик на мою заявки.Что надо от меня чтоб приступить к работе

    Наружная рекламанет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн банера

    Сделать дизайн баннера для рекламы в vk. Тема: интернет магазин свежемороженой рыбы и морепродуктов. ЦА: 45+, пенсионеры, рожденные в СССР=) ТЗ: нарисовать пенсироенров (бабушку и дедушку+ возможно внуки) которые сидят с улыбкой за столом и едят рыбу. Акцент ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется дизайнер наружной рекламы

    $75

    Требуется дизайнер для разработки дизайн макетов для изготовления наружной рекламы 3*6 м. по теме строительных и отделочных материалов.  Слоган "Мой центр ремонта" "Скомплектуем ремонт под ключ! по оптовым ценам!"  Подход рациональный, доносящий до потребителя преимущества, ...

    Наружная реклама46 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннер (наружная реклама) 6х3

    Добрый день, Магазину напольных покрытий необходимо разработать дизайн для Биллборда, который расположен на пересечении оживленных улиц в Кривом Роге.Примеры я скидываю как было в прошлом году и в этомСлово Підлога должно быть очень хорошо видно из ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннер нарисовать

    Нужно нарисовать банер для дальнейшей широкоформатной печати 3*2 метра. На банере будут основные элементы - разрез угла брусового и каркасного дома с фундаментом + надписи и иконки. Схема от руки нарисована в файле. Пример разреза ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Наружная реклама цветочного магазина

    Здравствуйте, нам нужно сделать несколько баннеров небольших для магазина цветов. Основа рекламы наш слоган "Подарите себе гармонию". Выразить в картинке счастливой женщины с цветами, что купить себе цветок это прекрасный способ повысить настроение.  Интересен ли ...

    Наружная реклама32 заявки
    Закрыт
    4 года назад