Макет для печати выставочного стенда

Наружная рекламаЗавершен9 заявок245 просмотров
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Есть фотография, есть логотип; есть общие размеры стенда (на чертеже), нужно сделать макет в размер, разместив фотографию на нижней основной части (почистив номерной знак на авто) и логотип - на верхней части, также сделать превью на основе фотографии такого же стенда, только он меньше по размерам.

4 года назад
ELITE_EXPOPRINT
Елена Туревич 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
онлайн
4 года назад
$20
15 дней
прекрасная коммуникация, быстрое понимание и выполнение задач, ещё поработаем
С удовольствием поработаю с Вами еще. Спасибо за заказ!
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