Макет для печати выставочного стенда

Есть фотография, есть логотип; есть общие размеры стенда (на чертеже), нужно сделать макет в размер, разместив фотографию на нижней основной части (почистив номерной знак на авто) и логотип - на верхней части, также сделать превью на основе фотографии такого же стенда, только он меньше по размерам.