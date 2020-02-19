Дизайн банера

Наружная рекламаЗавершен13 заявок237 просмотров
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Сделать дизайн баннера для рекламы в vk.

Тема: интернет магазин свежемороженой рыбы и морепродуктов.

ЦА: 45+, пенсионеры, рожденные в СССР=)

ТЗ: нарисовать пенсироенров (бабушку и дедушку+ возможно внуки) которые сидят с улыбкой за столом и едят рыбу. Акцент на рыбе и на пенсионерах радостных. 

Цены в интернет магазине очень низкие.

Минимальный размер изображения: 1080×607.

4 года назад
stigman
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AllaKlutshko
Алла Ключко 
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$3
1 день
Спасибо. Алла все сделала оперативно и качественно. Продолжаем сотрудничать
Самые приятные впечатления о заказчике. Всегда на связи. Полное и чёткое ТЗ. Всегда в диалоге. Проблем с оплатой никаких. Только позитивные эмоции. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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