Требуется дизайнер наружной рекламы

Требуется дизайнер для разработки дизайн макетов для изготовления наружной рекламы 3*6 м. по теме строительных и отделочных материалов. Слоган "Мой центр ремонта" "Скомплектуем ремонт под ключ! по оптовым ценам!" Подход рациональный, доносящий до потребителя преимущества, суть, пользу и рациональную ценность, а не «сухой для восприятия» и сложный для понимания розничного потребителя.

Ориентироваться на рекламные банеры Инград. Цена 63$ за разработку нового дизайна. Цена 12 $ за дополнительный дизайн на основе основного .