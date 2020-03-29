Макет баннеров для оформления фасада детского центра

Проект банеров в замен старых на фасад детского игрового центра. Организация проводит детские праздники для детей с 2-11 лет. Будет смена названия и имиджа. Возможно сделать 3 Банера 250х420, 250х 520 с закрытием окон, и центральный 60х100. Надо придумать современное короткое и яркое название и цветовую гамму . На баннерах возможно сделать надписи о предоставляемых услугах - я напишу какие. Так как работаем для разновозрастных детей на одном баннере будет реклама для школьников -7-11 лет, на другом для малышей - 2-6 лет.