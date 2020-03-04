Нужен специалист по продвижению магазинов созданных на платформе shopify, преимущественно специалисты по настройке рекламы в фб на европейскую аудиторию. Желательно с опытом и своими аккаунтами!
Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужен специалист по продвижению магазинов созданных на платформе shopify, преимущественно специалисты по настройке рекламы в фб на европейскую аудиторию. Желательно с опытом и своими аккаунтами!
Требуется smm специалист для продвижения в facebook, instagram. под хорошую оплату, опыт работы приветствуется, портфолио. Оплата достойная, возможен процент от продаж.