О себе
Здравствуйте, вкратце о себе: я честный, ответственный, исполнительный молодой человек.
Никогда не говорю о том чего не знаю, либо что не смогу сделать.
Из сильный качеств специалиста: я работаю в рекламном бизнесе. У меня свое ИП.
Также являюсь smm-специалистом и оказываю услуги следующего характера: Создание и настройка группы; Оформление; Консультация по настройке соцсетей; Настройка рекламы и многое другое.
Действие аккаунта приостановлено!
Логотипы и Знаки
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$10/час
от $10от 1 часа
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Продающие тексты
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$10/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
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Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от $10от 7 дней
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