О себе

Здравствуйте, вкратце о себе: я честный, ответственный, исполнительный молодой человек.

Никогда не говорю о том чего не знаю, либо что не смогу сделать.

Из сильный качеств специалиста: я работаю в рекламном бизнесе. У меня свое ИП.

Также являюсь smm-специалистом и оказываю услуги следующего характера: Создание и настройка группы; Оформление; Консультация по настройке соцсетей; Настройка рекламы и многое другое.