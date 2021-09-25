SergeyDesignner

Сергей SergeyDesignner

 
22 годаРоссия/Курган
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Good design for you

Привет! Я Титов Сергей — веб-дизайнер. Делаю современные, адаптивные сайты под ваши задачи.

Сроки выполнения:

  • Landing page 8 блоков 3 дня.
  • Многостраничный сайт 3 дня главная + 1 день внутренняя.
  • Интернет-магазин 4 дня главная + 2 дня внутренняя.
Сроки представлены без учета правок и адаптивной версии сайта.

Цены:

  • Landing page от 50$.
  • Многостраничный сайт от 70$.
  • Интернет-магазин от 90$.
Точная цена после обсуждения проекта.

Схема работы:

  • Обсуждаем проект.
  • Договариваемся о сроках и цене.
  • Вносите 50% предоплаты либо работаем по Безопасной сделки.
  • Приступаю к работе.
  • Обсуждаю с вами, каждый этап работы.
  • Отправляю макет на проверку, вношу правки, если будут. Все правки — бесплатны.
  • Вносите еще 50% оплаты после утверждения дизайна.
  • Передаю готовый дизайн.
Кстати, возвращаю 50% оплаты, если не сработаемся.

Контакты:

Email: [email protected]

Telegram: SergeyDesign

Viber: +7 951 277 60 40

Whatsapp: +7 951 277 60 40

Для заказчиков и постоянных клиентов скидки и бонусы)

Многостраничный сайт
Дизайн сайтов
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$2/час
от $40от 3 дней
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