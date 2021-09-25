Good design for you

Привет! Я Титов Сергей — веб-дизайнер. Делаю современные, адаптивные сайты под ваши задачи.

Сроки выполнения:

Landing page 8 блоков 3 дня.

Многостраничный сайт 3 дня главная + 1 день внутренняя.

Интернет-магазин 4 дня главная + 2 дня внутренняя.

Цены:

Landing page от 50$.

Многостраничный сайт от 70$.

Интернет-магазин от 90$.

Схема работы:

Обсуждаем проект.

Договариваемся о сроках и цене.

Вносите 50% предоплаты либо работаем по Безопасной сделки.

Приступаю к работе.

Обсуждаю с вами, каждый этап работы.

Отправляю макет на проверку, вношу правки, если будут. Все правки — бесплатны.

Вносите еще 50% оплаты после утверждения дизайна.

Передаю готовый дизайн.

Контакты:

Email: [email protected]

Telegram: SergeyDesign

Viber: +7 951 277 60 40

Whatsapp: +7 951 277 60 40

Для заказчиков и постоянных клиентов скидки и бонусы)