Good design for you
Привет! Я Титов Сергей — веб-дизайнер. Делаю современные, адаптивные сайты под ваши задачи.
Сроки выполнения:
- Landing page 8 блоков 3 дня.
- Многостраничный сайт 3 дня главная + 1 день внутренняя.
- Интернет-магазин 4 дня главная + 2 дня внутренняя.
Цены:
- Landing page от 50$.
- Многостраничный сайт от 70$.
- Интернет-магазин от 90$.
Схема работы:
- Обсуждаем проект.
- Договариваемся о сроках и цене.
- Вносите 50% предоплаты либо работаем по Безопасной сделки.
- Приступаю к работе.
- Обсуждаю с вами, каждый этап работы.
- Отправляю макет на проверку, вношу правки, если будут. Все правки — бесплатны.
- Вносите еще 50% оплаты после утверждения дизайна.
- Передаю готовый дизайн.
Контакты:
Email: [email protected]
Telegram: SergeyDesign
Viber: +7 951 277 60 40
Whatsapp: +7 951 277 60 40
Для заказчиков и постоянных клиентов скидки и бонусы)
Действие аккаунта приостановлено!
Дизайн сайтов
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$2/час
от $40от 3 дней
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