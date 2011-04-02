Сделано всё в срок, несмотря на некоторые сложности, получилось в итоге то, что было необходимо. Очень качественно, все правки были тут же выполнены. В общем, работой доволен. Если будет что необходимо по части скриптов и т.п. - не задумываясь, обращусь к Сергею.