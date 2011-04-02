Веб-программирование(php), Веб-дизайн
Веб-программирование(php), Веб-дизайн,разработка сайтов с нуля под ключ на любом движке,есть собственный.
Skype:syaroga2
icq:353-090-872
email:[email protected]
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Отзывы заказчиков
$100
9 баллов
13 лет назад
Все вовремя, без нареканий. Советую побольше обратить внимание на тестирование проекта перед сдачей. Заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ответный отзыв
Отличиный работадатель. Все в тз понятно. Предоплата. Постоянная связь. Приятно работать. Заинтересован в дальнейшем соотрудничестве.
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделано всё в срок, несмотря на некоторые сложности, получилось в итоге то, что было необходимо. Очень качественно, все правки были тут же выполнены. В общем, работой доволен. Если будет что необходимо по части скриптов и т.п. - не задумываясь, обращусь к Сергею.