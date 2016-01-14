РЕТУШЁР цифровой фотографии (Photoshop)

Ретушь, цветокоррекция, изменение размера изображения, перевод изображения в рисунок >каранбаш-акварель-масло, кадрирование, подавление шума, фильтры и спецэффекты, коллажирование, устранение дисторсии, пыль, царапины, «битые пиксели», создание панорам, устранение ненужных деталей изображения, обтравка (выделения, отделения объекта от фона) и многое другое, в зависемости от тебуемого результата.