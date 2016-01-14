РЕТУШЁР цифровой фотографии (Photoshop)
Ретушь, цветокоррекция, изменение размера изображения, перевод изображения в рисунок >каранбаш-акварель-масло, кадрирование, подавление шума, фильтры и спецэффекты, коллажирование, устранение дисторсии, пыль, царапины, «битые пиксели», создание панорам, устранение ненужных деталей изображения, обтравка (выделения, отделения объекта от фона) и многое другое, в зависемости от тебуемого результата.
Портфолио
- Ретушь. цветокоррекция187 просмотров
- Придание товарного вида223 просмотра
- Обтравка (замена фона)199 просмотров
- Ретушь, цветокоррекция165 просмотров
- Ретушь, цветокоррекция150 просмотров
- Ретушь, цветокоррекция125 просмотров
- Замена лица180 просмотров
- "любительское" фото159 просмотров
- Ретушь154 просмотра
- Усиление зелёного189 просмотров
- Картина масляной краской184 просмотра
Обработка фотографий
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