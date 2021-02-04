Оптимизатор сайтов с 2-летним опытом, занимаюсь веб
Seo продвижения Вашего сайта
Здравствуйте.
Готов обсудить проект подробнее.
Уверен в долгосрочном и успешном для обоих сторон сотрудничестве.
Мои кейсы были связаны с тематиками :
-автозапчасти
-строительные материалы (бетон, песок, щебень, металлопрокат, камень)
-строительные услуги (памятники, паркеты, натяжные потолки, перила и лестницы)
-интернет-магазины (автоэлектроника, детские товары, туристические, цветы, одежда, обувь, посуду, подарки)
-туризм (отели, пансионаты)
Мои методы продвижения:
- Составление семантического ядра (СЯ)
- Группировка запросов по страницам
- Анализ конкурентов в ТОП-10
- Технический аудит сайта
- Составление плана копирайтинга
- Добавление оптимизированного текста
- Внутренняя перелинковка
- Закупка первых вечных ссылок
Портфолио
- Оптимизатор сайтов c 2-летним опытом33 просмотра