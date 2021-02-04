Оптимизатор сайтов с 2-летним опытом, занимаюсь веб

Seo продвижения Вашего сайта

Здравствуйте.

Готов обсудить проект подробнее.

Уверен в долгосрочном и успешном для обоих сторон сотрудничестве.

Мои кейсы были связаны с тематиками :

-автозапчасти

-строительные материалы (бетон, песок, щебень, металлопрокат, камень)

-строительные услуги (памятники, паркеты, натяжные потолки, перила и лестницы)

-интернет-магазины (автоэлектроника, детские товары, туристические, цветы, одежда, обувь, посуду, подарки)

-туризм (отели, пансионаты)

Мои методы продвижения: