Serse

Серге Семенов Serse

 
32 годаУкраина/Мариуполь
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Оптимизатор сайтов с 2-летним опытом, занимаюсь веб

Seo продвижения Вашего сайта

Здравствуйте.

Готов обсудить проект подробнее.

Уверен в долгосрочном и успешном для обоих сторон сотрудничестве.

Мои кейсы были связаны с тематиками :

-автозапчасти

-строительные материалы (бетон, песок, щебень, металлопрокат, камень)

-строительные услуги (памятники, паркеты, натяжные потолки, перила и лестницы)

-интернет-магазины (автоэлектроника, детские товары, туристические, цветы, одежда, обувь, посуду, подарки)

-туризм (отели, пансионаты)

Мои методы продвижения:

  • Составление семантического ядра (СЯ)
  • Группировка запросов по страницам
  • Анализ конкурентов в ТОП-10
  • Технический аудит сайта
  • Составление плана копирайтинга
  • Добавление оптимизированного текста
  • Внутренняя перелинковка
  • Закупка первых вечных ссылок
Портфолио