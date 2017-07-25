SevenMedia

Наша рекламная группа Seven Media Group создана в 2005году в результате слияния нескольких компаний и оказывает полный цикл рекламных услуг. Seven Media Group является национальным членом Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР).

Мы являемся сертифицированным рекламным агенством в Яндекс.Директ.

Плюсы работы с нами в Яндекс.Директ:

1. Мы экономим клиентам 30-50% бюджета

2. Эффективно и профессионально настроим Вашу рекламную кампанию в

Яндекс.Директ. совершенно БECПЛAТНО

3. Помогаем увеличить продажи

4. Работаем с любым бюджетом

5. Не берем комиссию

6. Собираем столько ключевых слов сколько нужно для эффективной рекламной

кампании и не берем за это деньги

7. Следим и работаем над улучшением рекламных кампаний каждый день

8. За ведение рекламы и количество клиентов мы всю работу берем на себя всего

за 5ООО pyблeй в месяц.

Что входит в настройку

1.Анализ конкурентов

2. Формирование семантического ядра

3. Анализ и обработка ключевых фраз

4. Парсинг ключевых фраз

5. Чистка слов, подбор минус слов и кросс-минусация

6. Настройка кампании: выбор стратегии, временной таргетинг, настройка ГЕО,

добавление метрики, UTM – метки, подключение мониторинга за сайтом

7. Написание объявлений (к каждому ключу своё объявление)

8. Работа с объявлением (повышение коэффициента эффективности объявления.

Добавляем: быстрые ссылки, яндекс визитку, уточнение. Делаем подсветку

объявлений.)

9. Контроль за расходом бюджета

10. Контроль заданных позиций

11. Работа над снижением цены клика

12. Работа над увеличением CTR

13. Анализ юзабилити сайта

14. Анализ воронки продаж на сайте

15. Определение целей

16. Настройка метрики (цели, вебвизор, карта кликов и т.п.)

Если интересует какая-либо другая реклама, обращайтесь, делаем любой вид рекламы, кроме SEO продвижения.