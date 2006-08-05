SeylorSunRus

Сергей Леденев SeylorSunRus

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

могу работать модератором, креатором на постоянной удаленной работе

поиск любой иформации

врожденная грамотность,

хорошее воображение,

аналитический склад ума,

стиль,

общительность,

умение заинтересовать людей.

лидерские качества:

коммуникабельность, выявление функции каждого человека в коллективе, умение слушать и ставить перед собой и командой задачи.

Умение контролировать себя.

Ответственность, честность считаю необходимыми качествами человека, который отвечает за людей и взял на себя функцию представлять их интересы.

Отзывы заказчиков
UkrSoft
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Поддержка мобильного портала
Исполнительный, обязательный, работу выполняет в срок и в полном объеме, с пониманием поставленной задачи проблем не возникает. Вобщем с Сергеем работать легко, что я и планирую делать в дальнейшем.
Станислав оказался весьма порядочным человеком, с которым приятно работать. Проблем с идентификацией задачи не было. Он умеет не только раскрыть задачу перед работником, но и заинтересовать способами решения поставленной задачи. Оплата идет четко по договоренности.
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