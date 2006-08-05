SeylorSunRus

могу работать модератором, креатором на постоянной удаленной работе
поиск любой иформации
врожденная грамотность,
хорошее воображение,
аналитический склад ума,
стиль,
общительность,
умение заинтересовать людей.
лидерские качества:
коммуникабельность, выявление функции каждого человека в коллективе, умение слушать и ставить перед собой и командой задачи.
Умение контролировать себя.
Ответственность, честность считаю необходимыми качествами человека, который отвечает за людей и взял на себя функцию представлять их интересы.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
17 лет назад
Исполнительный, обязательный, работу выполняет в срок и в полном объеме, с пониманием поставленной задачи проблем не возникает. Вобщем с Сергеем работать легко, что я и планирую делать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Станислав оказался весьма порядочным человеком, с которым приятно работать. Проблем с идентификацией задачи не было. Он умеет не только раскрыть задачу перед работником, но и заинтересовать способами решения поставленной задачи. Оплата идет четко по договоренности.