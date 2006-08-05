SeylorSunRus

могу работать модератором, креатором на постоянной удаленной работе

поиск любой иформации

врожденная грамотность,

хорошее воображение,

аналитический склад ума,

стиль,

общительность,

умение заинтересовать людей.

лидерские качества:

коммуникабельность, выявление функции каждого человека в коллективе, умение слушать и ставить перед собой и командой задачи.

Умение контролировать себя.

Ответственность, честность считаю необходимыми качествами человека, который отвечает за людей и взял на себя функцию представлять их интересы.