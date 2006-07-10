Идея сайта в следующем, это портал описаний и обзоров hitech товаров (мобильные телефоны, КПК, ноутбуки и так далее) причем обзоры не хранятся на сайте как в obzori.ru, а каталогизируются ссылки на обзоры и описаний товара. Чтобы ...