UkrSoft

Станислав Сушко UkrSoft

 
41 годУкраина/Донецк
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Компания «Вебарт», Украина

Студия «Вебарт» была основана в 1999 году в Донецке. С момента основания и до настоящего времени студия профессионально занимается созданием высококачественных корпоративных сайтов, внедрением систем управления и систем электронной коммерции, информационной и технической поддержкой сайтов различного уровня сложности.

  • Нужен техдизайн

    $250

    Нужна прорисовка здания, земли (грунта) с кабелями в ней, фонарных столбов, деревьев, зелени, неба. Визуализация нужна днем и ночью с горящими фонарями и окнами в здании. В аттаче скетч.

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Два xml-парсера крупных контент провайдеров.

    $100

    Нужно написать два скрипта, которые будут (не сильно грузя сервер) получать файл в формате xml от контент провайдера и вливать данные в mysql-базу. Описание структуры первого xml-файла - http://wa.net.ua/xml.zip (PlayFon - код 7872552) Описание структуры второго ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установить скрипт интернет-магазина

    $50

    Установить и настроить какой-нибудь хороший бесплатный скрипт интернет-магазина (osCommerce например) для магазина фототоваров. Желательно установить еще скин к нему, чтобы он был не дефолтным.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработка портала для php-программиста-оптимизатора.

    Идея сайта в следующем, это портал описаний и обзоров hitech товаров (мобильные телефоны, КПК, ноутбуки и так далее) причем обзоры не хранятся на сайте как в obzori.ru, а каталогизируются ссылки на обзоры и описаний товара. Чтобы ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поддержка мобильного портала

    Требуется человек или два человека для поддержки сайта мобильной тематики – www.Trubka.biz 1. Нужно следить за появлением новинок на мобильном рынке и добавлять описания товаров через админку. Цену за каждое описание предлагайте. 2. Нужно добавлять статьи и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
SeylorSunRus
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Поддержка мобильного портала
Станислав оказался весьма порядочным человеком, с которым приятно работать. Проблем с идентификацией задачи не было. Он умеет не только раскрыть задачу перед работником, но и заинтересовать способами решения поставленной задачи. Оплата идет четко по договоренности.
Исполнительный, обязательный, работу выполняет в срок и в полном объеме, с пониманием поставленной задачи проблем не возникает. Вобщем с Сергеем работать легко, что я и планирую делать в дальнейшем.
Ответный отзыв
lance-rx
Гость 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$40
10 баллов
17 лет назад
Установить скрипт интернет-магазина
Заказчик дал четкое задание по которому легко выполнить задачу. Приятно сотрудничать.
Работает быстро, качественно, без проблем и лишних вопросов, сделал именно то что нужно. Работой доволен. Спасибо.
Ответный отзыв