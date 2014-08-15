ShanTour

Константин Родионов ShanTour

 
32 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Раскрутка vkontakte, faacebook, instagram, youtube

Предлагаю накрутку просмотров, лайков, подписчиков, комментариев и репостов практически во всех соц сетях

  • Синхронизировать базу данных с модулем поиска авиабилетов

    Добрый день! Есть модуль поиска авиабилетов (самопис). Есть базы данных, где хранится информация о наличии мест, стоимости и тд, которую нужно синхронизировать с нашим поисковиком (есть для этого коды) Во вложении как пример один из сайтов ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скрипт (модуль) поиска

    Здравтвуйте! Возможно буду выражаться не правильно, но надеюсь Вы меня поймёте.  Мне нужен модуль, который будет выводить определённую информацию, по заданным параметрам. Для начала авиабилеты.  В модуле должен быть стандартные пункты, откуда, куда и т.д.  Важно что бы ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модуль поиска авиабилетов

    Здравствуйте! Заранее хочу сказать что не уверен в правильности названия того что именно нужно:) Необходимо создать поисковик авиабилетов. Просто, без наворотов. Сайт есть, обычный, без движков и программ. В поиске должны быть стандартные параметры: 1) дата вылета/возврата 2) ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад