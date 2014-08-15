Добрый день! Есть модуль поиска авиабилетов (самопис). Есть базы данных, где хранится информация о наличии мест, стоимости и тд, которую нужно синхронизировать с нашим поисковиком (есть для этого коды) Во вложении как пример один из сайтов ...
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравтвуйте! Возможно буду выражаться не правильно, но надеюсь Вы меня поймёте. Мне нужен модуль, который будет выводить определённую информацию, по заданным параметрам. Для начала авиабилеты. В модуле должен быть стандартные пункты, откуда, куда и т.д. Важно что бы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Заранее хочу сказать что не уверен в правильности названия того что именно нужно:) Необходимо создать поисковик авиабилетов. Просто, без наворотов. Сайт есть, обычный, без движков и программ. В поиске должны быть стандартные параметры: 1) дата вылета/возврата 2) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад