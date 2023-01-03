Доброго времени суток. Порядочен, пунктуален. Ваш заказ будет выполнен в лучшем виде.

Уже 6 лет опыта работы в фотошоп. Собираю команду ретушеров. По образованию инженер механик, экономист. Возглавлял группу технологов по разработке проектов организации работ - специфика ремонтные работы металлоконструкции, огнеупорные и общестроительные работы. Выполнял чертежи в автокаде и компасе, выполнял чертижи для студентов техников и вузов. Обработка фото, коллажи. Для садиков и школ занимался фотосьемкой с последующим изготовлением фотокниг. Телефон 0996862708. Эл.адрес [email protected]