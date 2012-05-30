Занимаюсь разработкой и поддержкой проектов на PHP+MySQL.
Создание сайтов на Wordpress и Joomla.
Написание скриптов приема платежей в 1sagregator.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена в срок, остался доволен.
$10
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Алексею за профессиональную и оперативную помощь, решил проблему за 10 минут. Очень рад знакомству, неприменно продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Точно знает чего хочет. Буду рад возможности дальнейшего сотрудничества.
Веб-программирование
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $25
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
нет рейтинга