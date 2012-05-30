Sharkov_A

Алексей Шарков Sharkov_A

 
35 летУкраина/Лебедин
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Занимаюсь разработкой и поддержкой проектов на PHP+MySQL.

Создание сайтов на Wordpress и Joomla.

Написание скриптов приема платежей в 1sagregator.

PHPWordPressMySQLСайт на WordPressJoomla
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Отзывы заказчиков
ArtemedoN
Артём 
38 летИзраиль
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Удаление окончаний в ключевых словах
Работа выполнена в срок, остался доволен.
cinemarx
Сергей 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Настроить скрипт Teasernet для сайта
Спасибо Алексею за профессиональную и оперативную помощь, решил проблему за 10 минут. Очень рад знакомству, неприменно продолжу сотрудничество!
Отличный заказчик. Точно знает чего хочет. Буду рад возможности дальнейшего сотрудничества.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $25
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
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