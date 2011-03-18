Размещаю объявления по России, Украине и СНГ. Соберу любую базу досок.
Размещаю объявления по доскам и форумам России, Украины и странам СНГ.
Регистрация фимр по каталогам предприятий.
При необходимости соберу любую базу досок объявлений.
Могу (сделать сайт визитку) оптимизировать сайт и объявление под ключевые запросы.
Имею в наличие рабочую базу досок по России и Украине.
Работаю без предоплаты.
Отчет гарантирую.
Опыт работы 3 года.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!