Размещаю объявления по России, Украине и СНГ. Соберу любую базу досок.

Размещаю объявления по доскам и форумам России, Украины и странам СНГ.

Регистрация фимр по каталогам предприятий.

При необходимости соберу любую базу досок объявлений.

Могу (сделать сайт визитку) оптимизировать сайт и объявление под ключевые запросы.

Имею в наличие рабочую базу досок по России и Украине.

Работаю без предоплаты.

Отчет гарантирую.

Опыт работы 3 года.