Качественная, чистая верстка! Недорогие расценки! Сжатые сроки!

HTML5 и CSS3(+php). Пишу логический и понятный код. Верстка кроссбраузерная. Также разработка и доработка имеющегося стиля. Наполнение контентом, изменение контента. Написание статей, текстов, стихов, лозунгов, песен, фантазия на высоте, креативность. В общем творческая личность. Работаю без посредников. Работа даже в выходные. Кто то много говорит, но делает ли... Сам многого не знаю, но быстро учусь и считаю, что тот, кто думает, что знает все - не знает ничего, потому как всего знать нельзя и в этом выражена ограниченность многих.

Живу в Новосибирске. Есть постоянный номер телефона, почта и круглосуточный онлайн-статус в skype(shkala83).