Shovkun_sergey

Сергей Шовкун Shovkun_sergey

 
37 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Текст о выборе пневматического пистолета

    Требуется написать текст о выборе пневматического пистолета, подобрать картинки по теме. Указать какие типы пистолетов бывают, чем отличаются, привести примеры наиболее известных производителей

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Продвижение сайта

    Добрый день Необходимо точечное продвижение категорий интернет-магазина [url=https://one-click.com.ua/]https://one-click.com.ua/[/url] Нужен специалист который бы взялся за подобную работу и точечно вывел необходимые категории сайта в топ google Вот пример желаемой к оптимизации рубрики https://one-click.com.ua/aktivnyy-otdyh/nozhi-i-multituly/nozhi/ Прошу указываться примеры работ и свое портфолио Также будет плюсом услышать ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Текст о выборе пневматического пистолета
Сергей - ответственный заказчик, который знает, каким хочет видеть итоговый результат. Согласование плана, проверка статьи, оплата - все было выполнено профессионально и своевременно. Рекомендую. И буду в дальнейшем с удовольствием работать над его проектами.
Рекомендую Александра как ответственного и порядочного человека, работаем с ним уже очень давно по полной предоплате, все наши заказы выполняются в оговоренные сроки
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