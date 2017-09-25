Shovkun_sergey

Добрый день Необходимо точечное продвижение категорий интернет-магазина [url=https://one-click.com.ua/]https://one-click.com.ua/[/url] Нужен специалист который бы взялся за подобную работу и точечно вывел необходимые категории сайта в топ google Вот пример желаемой к оптимизации рубрики https://one-click.com.ua/aktivnyy-otdyh/nozhi-i-multituly/nozhi/ Прошу указываться примеры работ и свое портфолио Также будет плюсом услышать ...