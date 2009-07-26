Sid_PRO

Сергей Sid_PRO

 
54 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Сайты на WP:

http://www.rpk-tc.ru/

http://discocartelle.ru/

http://vipurist.ru/

http://fishingbase-volga.ru/

http://zelemin.ru/

http://kiprida.nu/

http://www.triplex.nu/

http://www.darkscene.ru/

http://www.gmcorp.ru/

http://www.1000filmov.ru/

http://allvin.ru/

Отзывы заказчиков

bloginalex
Александр 
52 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Установка движка сайта
HTMLWordPress
Задание выполнено в срок (даже немного раньше), качественная и аккуратная верстка, хорошая сборка и установка сайта, на совесть все сделано. Буду обращаться еще.
Исключительно адекватный человек и заказчик. Четкое ТЗ, накакой пендитности :) . Оплатил своевременно, согласно договоренности.
Ответный отзыв
tonna27
Антон 
52 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Доработка шаблона для Wordpress
WordPress
Все выполнил в срок! Качественно! Всегда на связи! Все доделки сделал моментально. Рекомендую!
Четкое ТЗ и своевременная оплата - отлично посотрудничали. Рекомендую.
Ответный отзыв
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Создание сателлита
JoomlaWordPress
Сделал грамотно, красиво. При этом быстро. Спасибо. Буду обращаться ещё.
mzet
48 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
$50
10 баллов
16 лет назад
Верстка и интеграция в cms
CSS
Отлично разобрался в задаче и оперативно решил ее. В процессе проявил самостоятельность, что в данной задаче очень приветствовалось. Рекомендую.
Четкое ТЗ, внятные требования, своевременная оплата. Общение без пафоса... Что еще нужно от ОТЛИЧНОГО заказчика? :) Рекомендую всем!
Ответный отзыв
desprog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Вёрстка простого макета сайта
Сергей выполнил работу быстрее чем я ожидал. Очень советую - оперативно, качественно. Вежливый и ответственный фрилансер.
Исключительно приятный в общении и работе человек. Без занудства и пендитности. Обязательства по оплате выполнил согласно договоренности. Всем рекомендую, как образцового заказчика!
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