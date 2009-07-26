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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
14 лет назад
HTMLWordPress
Задание выполнено в срок (даже немного раньше), качественная и аккуратная верстка, хорошая сборка и установка сайта, на совесть все сделано. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Исключительно адекватный человек и заказчик. Четкое ТЗ, накакой пендитности :) . Оплатил своевременно, согласно договоренности.
$50
10 баллов
15 лет назад
WordPress
Все выполнил в срок! Качественно! Всегда на связи! Все доделки сделал моментально. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ и своевременная оплата - отлично посотрудничали. Рекомендую.
$30
10 баллов
16 лет назад
JoomlaWordPress
Сделал грамотно, красиво. При этом быстро. Спасибо. Буду обращаться ещё.
$50
10 баллов
16 лет назад
CSS
Отлично разобрался в задаче и оперативно решил ее. В процессе проявил самостоятельность, что в данной задаче очень приветствовалось. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, внятные требования, своевременная оплата. Общение без пафоса... Что еще нужно от ОТЛИЧНОГО заказчика? :) Рекомендую всем!
$20
10 баллов
16 лет назад
Сергей выполнил работу быстрее чем я ожидал. Очень советую - оперативно, качественно. Вежливый и ответственный фрилансер.
Ответный отзыв
Исключительно приятный в общении и работе человек. Без занудства и пендитности. Обязательства по оплате выполнил согласно договоренности. Всем рекомендую, как образцового заказчика!