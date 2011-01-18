Тексты с Любовью!
Здравствуйте, меня зовут Любовь. Предлагаю вам свои услуги: написание статей практически любой тематики (предпочтения: дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, искусство и живопись, музыка, кино, мода, дети, вязание, праздники и подарки, путешествия , страны и народы мира и т.д.), сео-копирайтинг, рерайтинг, редактирование статей.
Не пишу о том, что мне неприятно: вредные привычки, жестокость и разврат.
Не пишу о том что мне непонятно: гнущий момент двутавровой балки, компоненты дизоксирибонуклеиновой кислоты в генетической формуле окраса шерсти у гвинейских свинок)))
А в принципе готова к любой удалённой работе, потому, что легко обучаюсь.
Хорошо владею русским языком и методами написания уникальных, интересных и читабельных текстов. Работаю быстро и качественно. К работе подхожу ответственно. Не являюсь посредником. Все тексты пишу лично я. Но самое главное – мне нравится эта работа и я выполняю ее с любовью.
Образование: Орловский Государственный Университет, специальность"Дизайнер интерьера, менеджер". Опыт работы - 3 года - дизайнер и менеджер по продажам.
Готова предложить:
• возможность выхода в Интернет на 3-4 часа в сутки
• отличное знание русского языка
• компетентность во многих областях
• умение ориентироваться в навигации и системах управления интернет ресурсов
•опыт в написании статей разных тематик
•Английский язык - на твердое "хорошо"
Работаю только по ПРЕДОПЛАТЕ или через СБС (систему безопасных сделок). ОПЛАТА: WebMoney
Стоимость работы:
Копирайтинг -от $2 за тысячу знаков без пробелов.
Рерайтинг – от 1.5$ за тысячу знаков без пробелов.
Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству, как в разовых проектах, так и в длительных.
Жду предложений.
C уважением, Любовь.
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