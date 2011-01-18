Тексты с Любовью! Копирайтинг, сео-копирайтинг, рерайтинг!

Тексты с Любовью!

Здравствуйте, меня зовут Любовь. Предлагаю вам свои услуги: написание статей практически любой тематики (предпочтения: дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, искусство и живопись, музыка, кино, мода, дети, вязание, праздники и подарки, путешествия , страны и народы мира и т.д.), сео-копирайтинг, рерайтинг, редактирование статей.

Не пишу о том, что мне неприятно: вредные привычки, жестокость и разврат.

Не пишу о том что мне непонятно: гнущий момент двутавровой балки, компоненты дизоксирибонуклеиновой кислоты в генетической формуле окраса шерсти у гвинейских свинок)))

А в принципе готова к любой удалённой работе, потому, что легко обучаюсь.

Хорошо владею русским языком и методами написания уникальных, интересных и читабельных текстов. Работаю быстро и качественно. К работе подхожу ответственно. Не являюсь посредником. Все тексты пишу лично я. Но самое главное – мне нравится эта работа и я выполняю ее с любовью.

Образование: Орловский Государственный Университет, специальность"Дизайнер интерьера, менеджер". Опыт работы - 3 года - дизайнер и менеджер по продажам.

Готова предложить:

• возможность выхода в Интернет на 3-4 часа в сутки

• отличное знание русского языка

• компетентность во многих областях

• умение ориентироваться в навигации и системах управления интернет ресурсов

•опыт в написании статей разных тематик

•Английский язык - на твердое "хорошо"

Работаю только по ПРЕДОПЛАТЕ или через СБС (систему безопасных сделок). ОПЛАТА: WebMoney

Стоимость работы:

Копирайтинг -от $2 за тысячу знаков без пробелов.

Рерайтинг – от 1.5$ за тысячу знаков без пробелов.

Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству, как в разовых проектах, так и в длительных.

Жду предложений.

C уважением, Любовь.