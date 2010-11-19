ooostellasrl

Ирина ooostellasrl

 
49 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи аналитические (сравнение)

    $100

    Нужны уникальные статьи для сайта www.mnogorazovie-podguzniki.ru Провести анализ всех имеющихся на рынке, сравнить и описать все плюсы и минусы их видов. В дальнейшем возможно описание разных брендов представляющих данную продукцию на рынках мира.

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходим дизайн визиток и карты скидок

    $50

    Нужно сделать дизайн 3-х визиток (одна сторона), Ваши интересные идеи приветствуются и оплачиваются. Плюс три карты скидок (одна сторона) в стилистике детских интернет магазинов. Требования: Общие технические требования к макетам в полиграфии Готовые оригинал-макеты принимаются от заказчика ...

    FlashInDesignPowerPointCorelDRAWIllustratorPhotoshop
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина товарами дистанционно

    Требуется ОПЕРАТОР на ПК наполнение нового интернет-магазина детской тематики товарами. Работа с прайс листами, фотографиями, другими сайтами. Требуется девушка, хорошее знание 1С (управление торговлей), высокая скорость печати, внимательность к деталям, усидчивость. Работа онлайн после 18-19 ...

    Наполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать калькуляторы расчета

    Нужны 4-6 калькуляторов для размещения на сайте. Тематика беременность, рождение. Аналог можно посмотреть здесь http://www.babycenter.ru/tools/ovu/ Расчет: - калькулятор овуляции -калькулятор веса при беременности -калькулятор длины плода -калькулятор веса плода -калькулятор даты рождения малыша Ждем Ваши предложения по цене и срокам.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статьи для сайта (детская тематика)

    Здравствуйте, Нам нужен ответственный копирайтер (девушка), готовая писать грамотные и читаемые уникальные статьи на тему «Беременные, детские товары, детская одежда и обувь, роды, детская тематика». Для поднятия ТИЦ и PR детского интернет магазина. Ассортимент и нашу ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание фирменого стиля

    Интересует создание фирменного стиля (для нашего нового проекта). Полный комплекс услуг: логотип, дизайн сайта, полиграфия и т.д. Жду Ваши предложения и ссылки на роботы. Укажите стоимость и сроки. Спасибо.

    Дизайн сайтаЛоготип для сайта
    Фирменный стиль24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина в Яндексе

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры ! Ищем того, кто сможет реализовать нашу задачу за разумные деньги. Интересует продвижением интернет-магазина детской одежды www.babypony.ru в Яндексе (тор 10). Пока 1 запрос "одежда для новорожденных". Если результат устроит, то будем работать ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
beprime
Юрий 
34 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$140
10 баллов
6 лет назад
Создать калькуляторы расчета
Ирина - прекрасный заказчик. Хорошо понимает, что хочет и чётко объясняет.
Работали по калькуляторам расчета. Никакого алгоритма с нас, всё сам рассчитал и сделал без ошибок. Отличная работа на 10+ Рекомендую !
Ответный отзыв
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$360
10 баллов
10 лет назад
Продвижение интернет-магазина в Яндексе
Рекомендую. Спасибо за сотрудничество
Продвигались по нескольким ключевым запросам (средне-частотным) результатом довольны. Рекомендуем !
Ответный отзыв
Irina_Borisova
Ирина 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Необходим дизайн визиток и карты скидок
Ирина - легкий и приятный в общении человек и заказчик. Спасибо! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо за приятное сотрудничество ! Рекомендую !
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Статьи аналитические (сравнение)
Спасибо за приятное сотрудничество!
Спасибо. всегда приятно с Вами работать. Вовремя и так как надо
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Статьи для сайта (детская тематика)
Спасибо за приятное сотрудничество.
Отличные тексты. Всегда уникальны и вовремя, что совсем немаловажно. Мы рады что есть автор, который всегда на связи. Рекомендую тем, кто всё еще думает.
Ответный отзыв