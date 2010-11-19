ooostellasrl

Нужны уникальные статьи для сайта www.mnogorazovie-podguzniki.ru Провести анализ всех имеющихся на рынке, сравнить и описать все плюсы и минусы их видов. В дальнейшем возможно описание разных брендов представляющих данную продукцию на рынках мира.
- $100Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн 3-х визиток (одна сторона), Ваши интересные идеи приветствуются и оплачиваются. Плюс три карты скидок (одна сторона) в стилистике детских интернет магазинов. Требования: Общие технические требования к макетам в полиграфии Готовые оригинал-макеты принимаются от заказчика ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется ОПЕРАТОР на ПК наполнение нового интернет-магазина детской тематики товарами. Работа с прайс листами, фотографиями, другими сайтами. Требуется девушка, хорошее знание 1С (управление торговлей), высокая скорость печати, внимательность к деталям, усидчивость. Работа онлайн после 18-19 ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны 4-6 калькуляторов для размещения на сайте. Тематика беременность, рождение. Аналог можно посмотреть здесь http://www.babycenter.ru/tools/ovu/ Расчет: - калькулятор овуляции -калькулятор веса при беременности -калькулятор длины плода -калькулятор веса плода -калькулятор даты рождения малыша Ждем Ваши предложения по цене и срокам.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, Нам нужен ответственный копирайтер (девушка), готовая писать грамотные и читаемые уникальные статьи на тему «Беременные, детские товары, детская одежда и обувь, роды, детская тематика». Для поднятия ТИЦ и PR детского интернет магазина. Ассортимент и нашу ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $50
То что мы хотим есть в виде картинки. Нужно лишь немного изменить и сделать в цветном и черно-белом цвете в векторе. Нужна самая дешевая цена.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Интересует создание фирменного стиля (для нашего нового проекта). Полный комплекс услуг: логотип, дизайн сайта, полиграфия и т.д. Жду Ваши предложения и ссылки на роботы. Укажите стоимость и сроки. Спасибо.Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры ! Ищем того, кто сможет реализовать нашу задачу за разумные деньги. Интересует продвижением интернет-магазина детской одежды www.babypony.ru в Яндексе (тор 10). Пока 1 запрос "одежда для новорожденных". Если результат устроит, то будем работать ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад