Цель:

Претендую на вакансию Web-мастера, администратора, работника службы удаленной поддержки.

Образование:

Высшее

НовГу им.Ярослава Мудрого

Направление - радиотехника

Профессиональный опыт:

Удаленная работа в течение двух лет:

а. Реализация Интернет-проектов разнообразной тематики

б. Администрирование сайтов

Опытный пользователь персонального компьютера. Английский язык - разговорный.

Владею PHP, CSS, Java Script, MySql.

Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость.