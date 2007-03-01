Цель:
Претендую на вакансию Web-мастера, администратора, работника службы удаленной поддержки.
Образование:
Высшее
НовГу им.Ярослава Мудрого
Направление - радиотехника
Профессиональный опыт:
Удаленная работа в течение двух лет:
а. Реализация Интернет-проектов разнообразной тематики
б. Администрирование сайтов
Опытный пользователь персонального компьютера. Английский язык - разговорный.
Владею PHP, CSS, Java Script, MySql.
Личные качества:
Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость.
Действие аккаунта приостановлено!