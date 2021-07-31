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Сима
Sima76
Sima76
47 лет
Украина
/
Киев
15 лет на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
E-mail:
[email protected]
+38 050 0172295
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
Ретушь фото
нужно сделать ретушь фото в ночное время.
Обработка фотографий
24 заявки
Закрыт
2 года назад
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