Озвучивание, видеотзывы
Озвучиваю видео, тексты, аудиокниги, рекламные ролики. Монтаж видео. Качественная работа и приемлемая цена.Обращайтесь)
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Озвучивание и монтаж видио75 просмотров
- Озвучивание и монтаж видио91 просмотр
- Видео поздравление96 просмотров
- Озвучивание бота115 просмотров
- Притча111 просмотров
- Озвучивание видио106 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Работа была выполнена очень хорошо, даже лучше чем я ожидал!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Озвучивание
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга