Sing_

Анна Sing_

 
39 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Озвучивание, видеотзывы

Озвучиваю видео, тексты, аудиокниги, рекламные ролики. Монтаж видео. Качественная работа и приемлемая цена.Обращайтесь)

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Отзывы заказчиков

nematoda36
Игорь 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Записать несколько голосовых сообщений
Работа была выполнена очень хорошо, даже лучше чем я ожидал!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Озвучивание
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга