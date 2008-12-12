Skimen

Дмитрий Ковалёв Skimen

 
35 летУкраина/Бердичев
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
[email protected]
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Отзывы заказчиков
Doddy
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Рисунок с повторяющимися элементами
Абсолютно адекватный исполнитель. Профессионально выполняет работу, спокойно воспринимает все замечания, быстро и качественно вносит необходимые изменения и дополнения.
Хороший заказчик.Приятно работать с таким человеком.Объясняет все четко и грамотно.Оплата была произведена в полном размере еще до окончания работы.
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нет отзывов
от $20
от 1 дня
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