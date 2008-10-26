Необходимо разработать на php интерактивный опросник с использованием БД (можно и тхт, если это реально) Цветовая гамма - в стилистике http://gooodnews.ru - сине-голубые и оранжево-красные цвета. Примерный вариант стилистики теста можно посмотреть на любом из ...
- $20Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $10
Требуется несложный анимированный баннер. Размеры: 160 х 40 (возможны варианты) Цветовая гамма: в стилистике http://gooodnews.ru/ (см. логотип) - белый, синий, оранжево-красный Основной текст: Gooodnews.ru и Агентство ХОРОШИХ Новостей Формат: позитивный, светлый, радостный, веселый (наличие хорошего юмора приветствуется) Задача: обратить внимание ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
В библиотеке "Пазлы" ( http://www.e-puzzle.ru) есть достаточно большое количество книг (в районе 2500) в док-формате ( http://www.e-puzzle.ru/lib ) и в архиве. Необходимо: для каждой книги из http://www.e-puzzle.ru/lib создать по шаблону отдельную html (при желании ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $1
Имеется psd-файл формата A4, но т.к. некоторые изначальные элементы (в частности орнамент) вытянуты из маленького изображения, видна пикселизация. Необходимо либо почистить рисунок так, чтобы "стало красиво", либо, что предпочтительнее, перевести рисунок в векторный формат. Бюджет - ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать праздничную рождественско-новогоднюю елочку (на примере этой: http://goodnews.e-puzzle.ru/trees/look.php ), состоящую из трех частей: нижней (ствол, подарки, ощущение праздника), верхней (верхушка, звезда или другое украшение) и средней части (собственно, крона). При этом средняя часть должна ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Для Агентства ХОРОШИХ Новостей требуется создать несложный скринсейвер: Общая цветовая гамма в стилистике сайта (http://goodnews.e-puzzle.ru) Светлый фон, на котором появляются, "растут" и постепенно "растворяются" слова, группы слов. В общей сложности 40-60 слов. На грани видимости ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад