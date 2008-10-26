Лучший из исполнителей, которые у меня были. Показал себя и как программист очень высокого уровня (php, ajax, jquery) и как неплохой дизайнер. Работа была сделана очень оперативно и качественно. Все многочисленные правки и замечания, возникавшие сугубо из-за вредности характера заказчика, исправлялись быстро и в полном объеме, без малейших признаков неудовольствия. Человек не боится давать советы по тому, как сделать результат лучше, вовлекается в процесс не только головой, но и душой, что очень важно. Заявляет очень разумные цены. Уверен, буду работать еще!