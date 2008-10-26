Doddy

Медведь Виталий Doddy

 
50 летУкраина/Славутич
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка "Опросника", php / mysql

    $20

    Необходимо разработать на php интерактивный опросник с использованием БД (можно и тхт, если это реально) Цветовая гамма - в стилистике http://gooodnews.ru - сине-голубые и оранжево-красные цвета. Примерный вариант стилистики теста можно посмотреть на любом из ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Анимированный гиф

    $10

    Требуется несложный анимированный баннер. Размеры: 160 х 40 (возможны варианты) Цветовая гамма: в стилистике http://gooodnews.ru/ (см. логотип) - белый, синий, оранжево-красный Основной текст: Gooodnews.ru и Агентство ХОРОШИХ Новостей Формат: позитивный, светлый, радостный, веселый (наличие хорошего юмора приветствуется) Задача: обратить внимание ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание аннотаций в html/php

    $100

    В библиотеке "Пазлы" ( http://www.e-puzzle.ru) есть достаточно большое количество книг (в районе 2500) в док-формате ( http://www.e-puzzle.ru/lib ) и в архиве. Необходимо: для каждой книги из http://www.e-puzzle.ru/lib создать по шаблону отдельную html (при желании ...

    PHPHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод рисунка в вектор

    $1

    Имеется psd-файл формата A4, но т.к. некоторые изначальные элементы (в частности орнамент) вытянуты из маленького изображения, видна пикселизация. Необходимо либо почистить рисунок так, чтобы "стало красиво", либо, что предпочтительнее, перевести рисунок в векторный формат. Бюджет - ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рисунок с повторяющимися элементами

    $10

    Необходимо нарисовать праздничную рождественско-новогоднюю елочку (на примере этой: http://goodnews.e-puzzle.ru/trees/look.php ), состоящую из трех частей: нижней (ствол, подарки, ощущение праздника), верхней (верхушка, звезда или другое украшение) и средней части (собственно, крона). При этом средняя часть должна ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скринсейвер

    $50

    Для Агентства ХОРОШИХ Новостей требуется создать несложный скринсейвер: Общая цветовая гамма в стилистике сайта (http://goodnews.e-puzzle.ru) Светлый фон, на котором появляются, "растут" и постепенно "растворяются" слова, группы слов. В общей сложности 40-60 слов. На грани видимости ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
kiralait
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
Разработка "Опросника", php / mysql
Отличный заказчик - сделал предоплату, поясняет все мелочи. Сотрудничеством доволен.
Лучший из исполнителей, которые у меня были. Показал себя и как программист очень высокого уровня (php, ajax, jquery) и как неплохой дизайнер. Работа была сделана очень оперативно и качественно. Все многочисленные правки и замечания, возникавшие сугубо из-за вредности характера заказчика, исправлялись быстро и в полном объеме, без малейших признаков неудовольствия. Человек не боится давать советы по тому, как сделать результат лучше, вовлекается в процесс не только головой, но и душой, что очень важно. Заявляет очень разумные цены. Уверен, буду работать еще!
Ответный отзыв
tavita
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Анимированный гиф
Виталий приятный заказчик. Интересное задание, понятное ТЗ (что важно - возможно проявить свое творчество). С оплатой никаких проблем. С удовольствием поработала над проектом. Надеюсь, что поработаем еще :)
Очень талантливо, затейливо и креативно исполнила задание. Не боится проявлять инициативу, улучшая и дополняя ТЗ. Показала себя и как хороший художник, и как хороший дизайнер, и как "правильный" профессионал - взвешенный, спокойный и качественно выполняющий свою работу. Буду работать еще!
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Skimen
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Рисунок с повторяющимися элементами
Хороший заказчик.Приятно работать с таким человеком.Объясняет все четко и грамотно.Оплата была произведена в полном размере еще до окончания работы.
Абсолютно адекватный исполнитель. Профессионально выполняет работу, спокойно воспринимает все замечания, быстро и качественно вносит необходимые изменения и дополнения.
Ответный отзыв
fil_z
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Скринсейвер
Отличный заказчик, все грамотно и понятно объяснил да и с оплатой все своевременно было. Из тех людей с котрымми легко общатся. С радостью буду работать дальше. Рекомендую!
Исполнитель абсолютно адекватный. Четко понимает поставленную задачу, но при необходимости не боится проявлять инициативу. Работа выполнена очень качественно и оперативно. Буду работать еще!
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