Slaventosina

Требуется настроить одну цель в Google Analytics для лендинга myfineroom.shop. Цель должна учитывать все отправки форм, включая заявки и номера телефонов. Клики учитывать не нужно. Ожидается чёткое выполнение задания по настройке целей для отслеживания целевых действий.