Slaventosina

Ищется дизайнер для создания эскизов аниме, включая принты и нашивки на одежду. Необходимы работы, вдохновленные аниме Наруто, Атака Титанов и Винищувач Демонов. Знание этих аниме будет большим плюсом.
- Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется настроить одну цель в Google Analytics для лендинга myfineroom.shop. Цель должна учитывать все отправки форм, включая заявки и номера телефонов. Клики учитывать не нужно. Ожидается чёткое выполнение задания по настройке целей для отслеживания целевых действий.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить таргетированную рекламу для Instagram-аккаунта и лендинга. Ожидается использование эффективных стратегий SMM и SMO для увеличения охвата и привлечения целевой аудитории.Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать таргетированную рекламу для Facebook и Instagram, включая создание креативов. Проект ориентирован на продвижение сайта myfineroom.shop.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перенести готовый лендинг с хостинга http://artemgg1.beget.tech/ на myfineroom.shop, работающий на WordPress. Все необходимые файлы для переноса имеются. Основная задача - осуществить миграцию без потери данных и функциональности.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать очень простой логотип, выполнение задачи займет всего 10 минут. Ожидается минималистичный и понятный дизайн, соответствующий общему стилю.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется доработать лендинг, сделав его более кликабельным и удобным для пользователей. Также необходимо настроить редирект для оптимизации работы сайта. Ожидаются предложения по улучшению дизайна и функционала.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Хочу запустить рекламу Инстаграм + Фейсбук для логистической компании. Так же нужен креактив. Примеры конкурентов предоставлю, что бы понимали спецификуСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Хочу запустить рекламу Инстаграм + Фейсбук для логистической компании. Так же нужен креактив. Примеры конкурентов предоставлю, что бы понимали спецификуСоциальные сети (SMM и SMO)40 заявокЗакрыт4 года назад