Slaventosina

Очеретнюк Slaventosina

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
В’ячеслав

Україна, Київ

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

xr1s0nx
Артем 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Доработка лендинга
Все отлично
все ок
Ответный отзыв
Sofya_R
Софья 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать логотип
Все четко и оперативно. Сотрудничеством довольна. Рекомендую заказчика.
Всё супер, очень круто выполняет свою работу. Рекомендую!
Ответный отзыв