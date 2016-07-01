SmirnovaValeriya

Мы ищем название для IT компании, которая разрабатывает финансовое программное обеспечение для МФО (микрофинансовых организаций - выдача быстрых кредитов, кредитов до зарплаты). Мы будем предоставлять услуги по автоматизации процессов выдачи кредитов, ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- $30Нейминг и Слоганы56 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Добрый день! Благодаря пользователям Веблансера некоторе время назад одна строительная фирма обрела отличное название "Новоделов". Теперь компания готова предложить рынку новый продукт и ищет ему эффектное название. Ремонт квартир под ключ ...Нейминг и Слоганы88 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Добрый день! Выбираем название сервиса, которое также будет доменом. И эффектный слоган. Новая организация планирует заниматься ремонтами. Объекты - квартиры и дома. Делаем упор на качество и гарантии. ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
Добрый день! Наш сайт представляет из себя каталог предложений актуальных товаров в Америке: электроника, бытовая техника, детские товары и тд. Но это не простой агрегатор. Мы реализовали чудо-алгоритм который беспристрастно оценивает ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
8 лет назад
Отличный Заказчик, знает чего хочет, свободно идет на контакт, рекомендую!
Ответный отзыв
Действительно свежий подход к подбору названия, никаких шаблонных и очевидных вариантов. Успешное сотрудничество.
$25
10 баллов
9 лет назад
Валерия - идеальный заказчик, работать с ней - одно удовольствие! Задача была поставлена предельно четко, никаких дополнений или уточнений не потребовалась. Оплата мгновенная. Без колебаний рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Ирина отлично чувствует английский язык. Она заслуженно победила в нашем конкурсе по подбору домена. Предложенные Ириной варианты отличались "меткостью" и релевантностью.