SmirnovaValeriya

Валерия Смирнова SmirnovaValeriya

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Название для IT компании

    $30

    Мы ищем название для IT компании, которая разрабатывает финансовое программное обеспечение для МФО (микрофинансовых организаций - выдача быстрых кредитов, кредитов до зарплаты). Мы будем предоставлять услуги по автоматизации процессов выдачи кредитов, ...

    Нейминг и Слоганы56 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Название для строительной услуги

    $20

    Добрый день! Благодаря пользователям Веблансера некоторе время назад одна строительная фирма обрела отличное название "Новоделов". Теперь компания готова предложить рынку новый продукт и ищет ему эффектное название. Ремонт квартир под ключ ...

    Нейминг и Слоганы88 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Название и слоган для строительного сайта

    $30

    Добрый день! Выбираем название сервиса, которое также будет доменом. И эффектный слоган. Новая организация планирует заниматься ремонтами. Объекты - квартиры и дома. Делаем упор на качество и гарантии. ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подобрать название/домен для англоязычного сайта.

    $25

    Добрый день! Наш сайт представляет из себя каталог предложений актуальных товаров в Америке: электроника, бытовая техника, детские товары и тд. Но это не простой агрегатор. Мы реализовали чудо-алгоритм который беспристрастно оценивает ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

razva
Ника 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Название и слоган для строительного сайта
Отличный Заказчик, знает чего хочет, свободно идет на контакт, рекомендую!
Действительно свежий подход к подбору названия, никаких шаблонных и очевидных вариантов. Успешное сотрудничество.
Ответный отзыв
babydoll
50 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Подобрать название/домен для англоязычного сайта.
Валерия - идеальный заказчик, работать с ней - одно удовольствие! Задача была поставлена предельно четко, никаких дополнений или уточнений не потребовалась. Оплата мгновенная. Без колебаний рекомендую к сотрудничеству.
Ирина отлично чувствует английский язык. Она заслуженно победила в нашем конкурсе по подбору домена. Предложенные Ириной варианты отличались "меткостью" и релевантностью.
Ответный отзыв