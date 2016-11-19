Название и слоган для строительного сайта

$30
Нейминг и СлоганыЗавершен52 заявки1358 просмотров
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#1$30

Добрый день!

Выбираем название сервиса, которое также будет доменом. И эффектный слоган.

Новая организация планирует заниматься ремонтами. Объекты - квартиры и дома.

Делаем упор на качество и гарантии. Строгий отбор бригад, постоянный контроль за ходом работ, регулярные отчеты, прозрачные цены, работа по договорам.

Основным каналом привлечения клиентов будет сайт. Мы планируем серьезно над ним поработать, сделать гораздо больше, чем дает обычный сайт-визитка. Например, у клиента будет личный кабинет, где будет отображаться прогресс ремонта.

Название хотим русское и современное, но не надо использовать модные западные словечки :-)

Название должно сразу запоминаться, однозначно переводиться в транслит, ассоциироваться с указанными выше качествами. А слоган все это дополнять и раскрывать :-)

Название и слоган должны вызывать доверие!

Домен будет в зоне *.by В ней много хороших свободных имен! Проверить можно на http://cctld.by/

Конкурс проводим несколько дней, поэтому не надо торопиться.

Приглашаю всех к участию!

7 лет назад
SmirnovaValeriya
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Победитель конкурса
razva
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
#1
Действительно свежий подход к подбору названия, никаких шаблонных и очевидных вариантов. Успешное сотрудничество.
Отличный Заказчик, знает чего хочет, свободно идет на контакт, рекомендую!
Заявки фрилансеров
razva
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
#1
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