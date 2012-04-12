Sml33

Виктор Савотченко Sml33

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт на ModX для Центра обучения переговорам

    $170

    Добрый день, необходимо натянуть на движок и запрограммировать данный шаблон http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40591/index.html Структура внутренних страниц, будет немного другой. Дизайн для них предоставлю. Прикладываю файл, где расписаны основные типы страниц Пишите сюда либо по контактам icq - 194-ноль-31-98 два skype - vitush_ka

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер

    Добрый день, нужен человек для наполнения сайта, сайт статический, можно наполнять как через cms так и по фтп. Знания html и css обязательны. Информация берётся с сайта производителя, фотография с интернета. Всё очень легко и просто. Жду ваших предложений ...

    HTMLCSS
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад