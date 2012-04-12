Добрый день, необходимо натянуть на движок и запрограммировать данный шаблон http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40591/index.html Структура внутренних страниц, будет немного другой. Дизайн для них предоставлю. Прикладываю файл, где расписаны основные типы страниц Пишите сюда либо по контактам icq - 194-ноль-31-98 два skype - vitush_ka
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- $170Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, есть ли люди работающие с данной CMS? Добрый день, необходимо сверстать дизайн и внедрить его на сайт на котором стоит система Inspiro CMS.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, нужен человек для наполнения сайта, сайт статический, можно наполнять как через cms так и по фтп. Знания html и css обязательны. Информация берётся с сайта производителя, фотография с интернета. Всё очень легко и просто. Жду ваших предложений ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, нужен человек для наполнения сайта и проведения его внутренней оптимизации под ключевые запросы.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт12 лет назад