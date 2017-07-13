SmolkaWeb

София Смолка SmolkaWeb

 
41 годУкраина/Днепр
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
IT-company "MoveSHT"

Хотите развивать свой бизнес в наш век стремительно развивающихся информационных технологий? Тогда без мобильного приложения Вам не обойтись. Потому что сегодня все люди "сидят" в телефонах, смартфонах, планшетах.

Через мобильные приложения мы можем купить одежду,  заказать еду, познакомиться и вообще сделать все, что необходимо для жизни. Без мобильного приложения сейчас ни обоходится ни одна компания. Поэтому наша команда   IT-company  "MoveSHT"  собралась для решения данной задачи-разработки мобильных приложений для Вас и Вашего бизнеса.

Мы занимаемся разарботкой приложений для Android  и iOS.

Наш сайт  http://movesht.com/home/laboratory/

AndroidiOSПриложение для Android