Нужен Инет магазин авто-запчастей под ключ. Буду работать с людми которые имели конкретный опыт разработки таких продуктов, сайты с структурированным каталогом и картинкой товара не интересует. Опыт разаработки сайтов по тематики АВОТОЗАПЧАСТИ обязателен. Как пример разработки интересует сайты ...