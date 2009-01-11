$250
Необходимо разработать дизайн сайта .Для компаии торгующей автозапчастями для иномарок.
Дизайн сайтов184 заявки
Закрыт
15 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта .Для компаии торгующей автозапчастями для иномарок.
Нужен Инет магазин авто-запчастей под ключ. Буду работать с людми которые имели конкретный опыт разработки таких продуктов, сайты с структурированным каталогом и картинкой товара не интересует. Опыт разаработки сайтов по тематики АВОТОЗАПЧАСТИ обязателен. Как пример разработки интересует сайты ...