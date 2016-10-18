Веб-разработчик (верстка на Joomla, ModX, WordPress и т.д.) Быстро. Качественно. Недорого.

Опыт работы: около 8 лет. В основном работа со случайными клиентами.

Профессиональные навыки:

Разработка веб-сайтов и их сопровождение: полный цикл разработки сайтов с нуля.

Разработка модулей сайта‚ структуры.

Оптимизация кода под поисковые системы‚ кроссбраузерная верстка как "резиновая"‚ так и фиксированная - на блочных элементах (иногда таблицах).

Прописывание стилей в CSS. Отличное программирование на HTML. Работа со стилями: CSS‚ CSS 2.0.

Использую CMS: OpenCart, Bitrix, S.Builder, Joomla, WordPress, ModX Rev. Не представляет сложности в изучении других CMS.

Дополнительно: отлично разбираюсь в компьютерных технологиях и компьютерном железе. Свободно ориентируюсь в софте: операционные системы семейства Windows (установка‚ настройка‚ администрирование). Графические приложения: Photoshop CS‚ Illustrator, Paint.NET. Офисные приложения. Поверхностно знаком с PHP, Python 3.x и MySQL. Уверенно владею C++, Java, Lua. Английский язык. Чтение технической документации - хорошо. Остальное - со справочником грамматики; ограниченный разговорный.

Образование:

Уральский Федеральный Университет (им. Ельцина): (неполное высшее), с 2008 по 2014

Специальность: Физика

Не закончил обучение.

Иностранные языки:

Английский: продвинутый

Дополнительная информация:

Семейное положение: женат

Дети: нет

О себе: исполнительный, умею сочетать качества исполнения с ограничениями бюджета и сроков. При прочих равных условиях стараюсь поставить решение наивысшего качества‚ однако если это невозможно сделать в установленный срок‚ не допускаю срыва поставки только потому‚ что решение не так удобно в использовании‚ как хотелось бы‚ и имеет незначительные дефекты‚ не препятствующие эксплуатации, быстро обучаюсь. Стремлюсь использовать лучшие из доступных инструментов и методик. Всегда стараюсь испробовать что-то новое‚ не забывая при этом‚ что "лучшее - враг хорошего". Имею высокую собственную мотивацию и стараюсь поддерживать хорошие конструктивные отношения со всеми сотрудниками‚ с которыми вместе работаю, не курю‚ поддерживаю хорошую физическую форму и редко болею.

Контактная информация:

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей

Телефон: +79292206577

E-mail: [email protected]

ICQ: 361645600