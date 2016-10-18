SnedS91

Сергей Снедков SnedS91

 
32 годаРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-разработчик (верстка на Joomla, ModX, WordPress и т.д.) Быстро. Качественно. Недорого.

Опыт работы: около 8 лет. В основном работа со случайными клиентами.

Профессиональные навыки:

Разработка веб-сайтов и их сопровождение: полный цикл разработки сайтов с нуля.

Разработка модулей сайта‚ структуры.

Оптимизация кода под поисковые системы‚ кроссбраузерная верстка как "резиновая"‚ так и фиксированная - на блочных элементах (иногда таблицах).

Прописывание стилей в CSS. Отличное программирование на HTML. Работа со стилями: CSS‚ CSS 2.0. 

Использую CMS: OpenCart, Bitrix, S.Builder, Joomla, WordPress, ModX Rev. Не представляет сложности в изучении других CMS.

Дополнительно: отлично разбираюсь в компьютерных технологиях и компьютерном железе. Свободно ориентируюсь в софте: операционные системы семейства Windows (установка‚ настройка‚ администрирование). Графические приложения: Photoshop CS‚ Illustrator, Paint.NET. Офисные приложения. Поверхностно знаком с PHP, Python 3.x и MySQL. Уверенно владею C++, Java, Lua. Английский язык. Чтение технической документации - хорошо. Остальное - со справочником грамматики; ограниченный разговорный.

Образование:

Уральский Федеральный Университет (им. Ельцина): (неполное высшее), с 2008 по 2014

Специальность: Физика

Не закончил обучение.

Иностранные языки:

Английский: продвинутый

Дополнительная информация:

Семейное положение: женат

Дети: нет

О себе: исполнительный, умею сочетать качества исполнения с ограничениями бюджета и сроков. При прочих равных условиях стараюсь поставить решение наивысшего качества‚ однако если это невозможно сделать в установленный срок‚ не допускаю срыва поставки только потому‚ что решение не так удобно в использовании‚ как хотелось бы‚ и имеет незначительные дефекты‚ не препятствующие эксплуатации, быстро обучаюсь. Стремлюсь использовать лучшие из доступных инструментов и методик. Всегда стараюсь испробовать что-то новое‚ не забывая при этом‚ что "лучшее - враг хорошего". Имею высокую собственную мотивацию и стараюсь поддерживать хорошие конструктивные отношения со всеми сотрудниками‚ с которыми вместе работаю, не курю‚ поддерживаю хорошую физическую форму и редко болею.

Контактная информация:

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей

Телефон: +79292206577

E-mail: [email protected]

ICQ: 361645600

PHPPythonWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaMODXБитриксJavaIllustratorPhotoshop
Отзывы заказчиков
lastoff_stepan
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Установить SEO Pack на OpenCart 1.5
Отличный исполнитель, легко идёт на контакт, рекомендую!
Заказчик вежливый, постановка задачи четкая. Оплата мгновенная. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Верстка шаблона под Joomla 3
Понравилось работать с Сергеем, верстает профессионально, отзывчив.
Александр грамотно поставил задачу, оплата своевременная, отвечал сразу и по делу. Рекомендую.
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