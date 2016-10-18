Опыт работы: около 8 лет. В основном работа со случайными клиентами.
Профессиональные навыки:
Разработка веб-сайтов и их сопровождение: полный цикл разработки сайтов с нуля.
Разработка модулей сайта‚ структуры.
Оптимизация кода под поисковые системы‚ кроссбраузерная верстка как "резиновая"‚ так и фиксированная - на блочных элементах (иногда таблицах).
Прописывание стилей в CSS. Отличное программирование на HTML. Работа со стилями: CSS‚ CSS 2.0.
Использую CMS: OpenCart, Bitrix, S.Builder, Joomla, WordPress, ModX Rev. Не представляет сложности в изучении других CMS.
Дополнительно: отлично разбираюсь в компьютерных технологиях и компьютерном железе. Свободно ориентируюсь в софте: операционные системы семейства Windows (установка‚ настройка‚ администрирование). Графические приложения: Photoshop CS‚ Illustrator, Paint.NET. Офисные приложения. Поверхностно знаком с PHP, Python 3.x и MySQL. Уверенно владею C++, Java, Lua. Английский язык. Чтение технической документации - хорошо. Остальное - со справочником грамматики; ограниченный разговорный.
Образование:
Уральский Федеральный Университет (им. Ельцина): (неполное высшее), с 2008 по 2014
Специальность: Физика
Не закончил обучение.
Иностранные языки:
Английский: продвинутый
Дополнительная информация:
Семейное положение: женат
Дети: нет
О себе: исполнительный, умею сочетать качества исполнения с ограничениями бюджета и сроков. При прочих равных условиях стараюсь поставить решение наивысшего качества‚ однако если это невозможно сделать в установленный срок‚ не допускаю срыва поставки только потому‚ что решение не так удобно в использовании‚ как хотелось бы‚ и имеет незначительные дефекты‚ не препятствующие эксплуатации, быстро обучаюсь. Стремлюсь использовать лучшие из доступных инструментов и методик. Всегда стараюсь испробовать что-то новое‚ не забывая при этом‚ что "лучшее - враг хорошего". Имею высокую собственную мотивацию и стараюсь поддерживать хорошие конструктивные отношения со всеми сотрудниками‚ с которыми вместе работаю, не курю‚ поддерживаю хорошую физическую форму и редко болею.
Контактная информация:
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей
Телефон: +79292206577
E-mail: [email protected]
ICQ: 361645600
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