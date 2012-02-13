Sobolev1978

Требуется программист, имеющий опыт работы с Ruby on rails, для работы в американском проекте. Возможно, будет оформление в штат разработчиков. Английский язык – обязателен. Желаемую стоимость часа Вашей работы, плюс резюме на английском языке, ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Срочно нужно разработать кроссплатформенный скрипт, который будет записывать с позволения пользователя историю его покупок и отправлять по SSL/https на серверную часть. Принцип работы скрипта: когда пользователь, совершающий покупку, доходит до страницы Order confirmation (подтверждение заказа), на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Для разработки Веб-проекта требуется разработчик на платформе Ruby on Rails. Предположительный срок проекта - 1 год. Возможно оформление в штат. Рейт программиста не важен - рассматриваются и начальные и средние уровни. Обязательное требование - знание английского языка на ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт12 лет назад