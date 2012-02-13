Sobolev1978

Срочно нужно разработать кроссплатформенный скрипт, который будет записывать с позволения пользователя историю его покупок и отправлять по SSL/https на серверную часть. Принцип работы скрипта: когда пользователь, совершающий покупку, доходит до страницы Order confirmation (подтверждение заказа), на ...