Sobolev1978

Григорий Sobolev1978

 
45 летУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Управление проектами, Outsourcing

  • Требуется спец по Ruby для американского проекта

    Требуется программист, имеющий опыт работы с Ruby on rails, для работы в американском проекте. Возможно, будет оформление в штат разработчиков. Английский язык – обязателен. Желаемую стоимость часа Вашей работы, плюс резюме на английском языке, ...

    Ruby
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно разработать скрипт записи истории покупок

    Срочно нужно разработать кроссплатформенный скрипт, который будет записывать с позволения пользователя историю его покупок и отправлять по SSL/https на серверную часть. Принцип работы скрипта: когда пользователь, совершающий покупку, доходит до страницы Order confirmation (подтверждение заказа), на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищу разработчика на Ruby on Rails

    Для разработки Веб-проекта требуется разработчик на платформе Ruby on Rails. Предположительный срок проекта - 1 год. Возможно оформление в штат. Рейт программиста не важен - рассматриваются и начальные и средние уровни. Обязательное требование - знание английского языка на ...

    Ruby
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад