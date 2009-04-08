SofiaP

Софья SofiaP

 
39 летРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Профессиональный перевод на английский

Два года обучения английскому языку в колледже в Лондоне и год работы в Голландии.

Дипломированный переводчик.

Опыт работы переводчиком на Би-Би-Си.

Cambridge Certificate of Proficiency in English, grade A.

Любимая тематика переводов:

IT (включая перевод ПО и сайтов) и контракты. Деловая переписка.

Перевод на английский и на русский язык.

Проверка переведенных на английский язык текстов носителем языка при необходимости.

+ Перевод контента и рерайтинг.

Отзывы заказчиков
Lelouch
Zorin Daniel 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$167
10 баллов
15 лет назад
Технический перевод с английского на русский
Перевод был выполнен в срок и с прекрасным качеством.
Я работала с Даниилом через сервис безопасного проведения сделок. Отличный заказчик: всегда на связи, задание и сроки дает четкие, все вопросы обсуждает, идет навстречу, своевременно все оплатил :) Всем рекомендую!
Ответный отзыв
polportal
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Нужно перевести сайт на английский язык
Софья сделала отличный художественный перевод для моего сайта. Все точно и в срок, так же по очень хорошей цене. Рекомендую как опытного и добросовестного переводчика!
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Перевод с русского на английский язык.
Выполнила перевод в указанный срок, без задержки. Софья, спасибо за работу.
Мне было очень приятно работать с Натальей! Замечательный человек и отличный заказчик - надежный, деловой человек, требовательный к себе и к другим, четко ставит задание, своевременно оплачивает работу. Всем рекомендую Наталью как заказчика. Спасибо Вам Наталья за Ваш выбор! Буду рада сотрудничать с Вами в дальнейшем.
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