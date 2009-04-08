Профессиональный перевод на английский
Два года обучения английскому языку в колледже в Лондоне и год работы в Голландии.
Дипломированный переводчик.
Опыт работы переводчиком на Би-Би-Си.
Cambridge Certificate of Proficiency in English, grade A.
Любимая тематика переводов:
IT (включая перевод ПО и сайтов) и контракты. Деловая переписка.
Перевод на английский и на русский язык.
Проверка переведенных на английский язык текстов носителем языка при необходимости.
+ Перевод контента и рерайтинг.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$167
10 баллов
15 лет назад
Перевод был выполнен в срок и с прекрасным качеством.
Ответный отзыв
Я работала с Даниилом через сервис безопасного проведения сделок. Отличный заказчик: всегда на связи, задание и сроки дает четкие, все вопросы обсуждает, идет навстречу, своевременно все оплатил :) Всем рекомендую!
$70
10 баллов
15 лет назад
Софья сделала отличный художественный перевод для моего сайта. Все точно и в срок, так же по очень хорошей цене. Рекомендую как опытного и добросовестного переводчика!
$20
10 баллов
15 лет назад
Выполнила перевод в указанный срок, без задержки. Софья, спасибо за работу.
Ответный отзыв
Мне было очень приятно работать с Натальей! Замечательный человек и отличный заказчик - надежный, деловой человек, требовательный к себе и к другим, четко ставит задание, своевременно оплачивает работу. Всем рекомендую Наталью как заказчика. Спасибо Вам Наталья за Ваш выбор! Буду рада сотрудничать с Вами в дальнейшем.