Про мене
Мене звати Софія. Я дизайнер, створюю цікаві та оригінальні дизайни для ваших замовлень. Працюю я поступово, спочатку ми обговорюємо деталі, а потім, якщо ваш сайт містить декілька сторінок, роблю карту сайту. Після чого створюю wireframe, якщо вам все підходить роблю вже сам дизайн та скидаю вам. Працюю в додатку Figma. Дизайн також надсилаю цим форматом.
Портфолио
- Дизайн сайту для магазину твариннет просмотров
- Дизайн сайту для магазину керамікнет просмотров
Дизайн сайтов
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$13/час
от $30от 4 дней
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