Про мене

Мене звати Софія. Я дизайнер, створюю цікаві та оригінальні дизайни для ваших замовлень. Працюю я поступово, спочатку ми обговорюємо деталі, а потім, якщо ваш сайт містить декілька сторінок, роблю карту сайту. Після чого створюю wireframe, якщо вам все підходить роблю вже сам дизайн та скидаю вам. Працюю в додатку Figma. Дизайн також надсилаю цим форматом.