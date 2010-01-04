Solana

Ольга Андреева Solana

 
35 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Make money no art

Портфолио устарело примерно на 4-5 лет. Оставим его в таком виде в качестве памяти об этом периоде моей жизни.

С интернет-заказами более не работаю.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
diosr
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Сделать иллюстрацию из фото
Сделала быстро и качественно с учетом всех пожеланий. Спасибо.
Было приятно делать эту работу.
Ответный отзыв
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