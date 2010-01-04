Make money no art
Портфолио устарело примерно на 4-5 лет. Оставим его в таком виде в качестве памяти об этом периоде моей жизни.
С интернет-заказами более не работаю.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Кафе, центральная площадь г. Бахчисарай334 просмотра
- Гостиница, набережная западного побережья Крыма283 просмотра
- Гостиница, набережная западного побережья Крыма306 просмотров
- Дом лесника.329 просмотров
- Дом лесника.269 просмотров
- Генеральный план рекреационного комплекса155 просмотров
- Серия скетчей-плакатов "War can wait"220 просмотров
- Серия скетчей-плакатов "War can wait"247 просмотров
- Буклет240 просмотров
- Буклет237 просмотров
- Генплан автокемпинга396 просмотров
- Частный дом, Бахчисарай312 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Сделала быстро и качественно с учетом всех пожеланий. Спасибо.
Ответный отзыв
Было приятно делать эту работу.
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $5000
от 20 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
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от $3000
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