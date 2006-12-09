Необходимо попасть в 10 яндекса (с пометкой региона "Беларусь") по ключевому слову "наятжные потолки" + последующее поддержание этих позиций.
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо раскрутить сайт, чтобы он был как можно выше (минимум на первой странице) при поиске по ключевым словам "натяжные потолки". Надо очень срочно, так что тяните :) Предпочтение отдаю людям из Минска.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищу серьёзных партнёрв для реализации проекта. Лучше, если это будет студия, а не один человек. При быстрой и грамотной реализации, а так же нормальной рекламе доход может быть существенным, кроме того хороший проект - это всегда ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо сделать модуль/компонент по joomla отображения новостей с помощью календаря как на новостных сайтах (пример: charter97.org ) Сейчас новости публикуются общим списком в своих разделах. После установки модуля календаря должны отображаться новости только за выбранный день. В ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Задание: Настроить систему магазинов и связать её с сайтом на Joomla Требования: - Магазин должен быть функционален. - Через админку (системы магазинов) должна быт возможность создания магазина второго уровня (www.название.xxx.ru) - Единая витрина для всех магазинов. (отображаются все товары всех ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Надо нарисовать серию (5-10 штук) интересных flash баннеров для безнес портала (grad.by). Будут рассмотрены предложения только от людей с портфолио. Баннер должен быть простым, но содержательным.Баннеры32 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Выкупим CMS у автора. (возможно дальнейшая поодержка системы автором) Требования: 1) php, MySQL 2) Простой и чистый код 3) Удобство использования как для пользователя, так и для администратора 4) Модульная система 5) Простота разработки/интеграции новых модулей/компонетов 6) Простота смены шаблона 7) Возможность ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Надо сделать сайт, где только гостевая книга с системой её администрирования. Гостевую книгу нужно сделать со спам фильтром и фильтром чтоб удалял всё сообщения с сылками, исключения только ссылки на rapida.com,а также фильт для захода на сайт только с ...Веб-программирование30 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходима хорошая вёрстка шаблонов для Danneo (0.5 или lite) Если понравиться работа, то будем заказывать постоянно :)HTML-верстка6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Задание: Настроить систему магазинов Требования: - Магазин должен быть функционален. - Через админку (системы магазинов) должна быт возможность создания магазина второго уровня (www.название.xxx.ru) - Единая витрина для всех магазинов. (отображаются все товары всех магазинов) - Возможность просмотра отдельных магазинов (у ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Установить граббер новостей + адоптировать его работу к дизайну сайта. Использовать можно Newsgrabber, который нынче бесплатно или свои варианты. Скрипт должен: 1) Брать новости с сайтов (+ картинки) 2) Брать новости с RSS лент. 3) Не должен сильно грузить сервер.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Разработ шаблонг для Joomla на основании предоставленного дизайна или на основании собственного дизайна (в этом случае будет предоставлено лого от которого следует отталкиваться).Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Разработать логотип организации , занимающейся тренингами. Название фирмы «Ваша цель» стратегии жизни Должно быть красиво обыграно название, но полностью может и не присутствовать. Логотип должен быть простым, легкоузнаваемым. Хорошо смотреться в цвете и ч/б. Кроме того, он ...Логотипы и Знаки47 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте. Мы предлагаем Вам выбрать для разработки один из проектов системы . Далее мы высылаем Вам техническое задание и согласуем с Вами сроки и процент от прибыли, который Вы будете иметь после запуска этого проекта на ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Система минисайт Позволяет пользователю создавать небольшие минисайты (рекламного характера, либо посвящённые их бизнесу) в рамках системы. Требования: • Минисайт создаётся после заполнения пользователем запроса (определённая форма на страницах портала). o Запрос – это просто форма обратной связи и мы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Разработать Граббер информации (новостей, базы товаров, объявлений, ссылок) Если есть готовый скрипт который подойдет под требования (тоже хорошо). Тз в приложенном файле. Возможности настройки фильтрации баз каталогов/форумов/гостевых и кейвордов. Гибкая и быстрая настройка шаблонов для получения ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Проекту Grad.by необходим программист со своей CMS системой. Требования к соискателю: - Желание работать на перспективу - Инициативность - Пунктуальность - Надёжность Понимание вопроса безопасности работы сайта Возможность оперативно исправлять ошибки и баги на работающем ресурсе Даже не пытаться говорить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо разработать программную часть сайта новостей в соответствии с приложенным техническим заданием. Срок разработки – 7 дней. Оплата по факту.Веб-программирование29 заявокЗакрыт17 лет назад
Бизнес-портал «Grad.by» приглашает на работу PHP- ПРОГРАММИСТА Бонусы: - Возможность карьерного роста; - Постоянный процент от прибыли; Требования к кандидату: - PHP/SQL; - HTML; - Желание работать на перспективу; - Желание дополнять и совершенствовать проект; Личностные характеристики: - Порядочность; - Активность; - Креативность; - Умение работать в команде; Условия сотрудничества: Мы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо разороботать аукцион. За основу надо взять имеющеюся систему авторизации нашей CMS системы. При удачном сотрудничестве возможна совместна работа в дальнейшем.Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад