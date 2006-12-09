SolodEV

Гость SolodEV

 
39 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Продвинуть сайт в поиске портала tut.by

    $250

    Необходимо раскрутить сайт, чтобы он был как можно выше (минимум на первой странице) при поиске по ключевым словам "натяжные потолки". Надо очень срочно, так что тяните :) Предпочтение отдаю людям из Минска.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ищу серьёзных партнёрв для реализации проекта

    Ищу серьёзных партнёрв для реализации проекта. Лучше, если это будет студия, а не один человек. При быстрой и грамотной реализации, а так же нормальной рекламе доход может быть существенным, кроме того хороший проект - это всегда ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Календарь для новостей под Joomla

    $50

    Необходимо сделать модуль/компонент по joomla отображения новостей с помощью календаря как на новостных сайтах (пример: charter97.org ) Сейчас новости публикуются общим списком в своих разделах. После установки модуля календаря должны отображаться новости только за выбранный день. В ...

    Joomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Multishop/ store компонент для Joomla

    $100

    Задание: Настроить систему магазинов и связать её с сайтом на Joomla Требования: - Магазин должен быть функционален. - Через админку (системы магазинов) должна быт возможность создания магазина второго уровня (www.название.xxx.ru) - Единая витрина для всех магазинов. (отображаются все товары всех ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать серию баннеров

    Надо нарисовать серию (5-10 штук) интересных flash баннеров для безнес портала (grad.by). Будут рассмотрены предложения только от людей с портфолио. Баннер должен быть простым, но содержательным.

    Баннеры32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка CMS

    $1000

    Выкупим CMS у автора. (возможно дальнейшая поодержка системы автором) Требования: 1) php, MySQL 2) Простой и чистый код 3) Удобство использования как для пользователя, так и для администратора 4) Модульная система 5) Простота разработки/интеграции новых модулей/компонетов 6) Простота смены шаблона 7) Возможность ...

    PHPMySQL
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт - гостевая книга

    $250

    Надо сделать сайт, где только гостевая книга с системой её администрирования. Гостевую книгу нужно сделать со спам фильтром и фильтром чтоб удалял всё сообщения с сылками, исключения только ссылки на rapida.com,а также фильт для захода на сайт только с ...

    Веб-программирование30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Прикрутить oscommerce mult-store к joomla

    $50

    Задание: Настроить систему магазинов Требования: - Магазин должен быть функционален. - Через админку (системы магазинов) должна быт возможность создания магазина второго уровня (www.название.xxx.ru) - Единая витрина для всех магазинов. (отображаются все товары всех магазинов) - Возможность просмотра отдельных магазинов (у ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Установить граббер новостей

    $50

    Установить граббер новостей + адоптировать его работу к дизайну сайта. Использовать можно Newsgrabber, который нынче бесплатно или свои варианты. Скрипт должен: 1) Брать новости с сайтов (+ картинки) 2) Брать новости с RSS лент. 3) Не должен сильно грузить сервер.

    Дизайн сайтаНовости для сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать шаблон для Joomla

    $100

    Разработ шаблонг для Joomla на основании предоставленного дизайна или на основании собственного дизайна (в этом случае будет предоставлено лого от которого следует отталкиваться).

    Joomla
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать Логотип

    $100

    Разработать логотип организации , занимающейся тренингами. Название фирмы «Ваша цель» стратегии жизни Должно быть красиво обыграно название, но полностью может и не присутствовать. Логотип должен быть простым, легкоузнаваемым. Хорошо смотреться в цвете и ч/б. Кроме того, он ...

    Логотипы и Знаки47 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP-программист

    Здравствуйте. Мы предлагаем Вам выбрать для разработки один из проектов системы . Далее мы высылаем Вам техническое задание и согласуем с Вами сроки и процент от прибыли, который Вы будете иметь после запуска этого проекта на ...

    PHP
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Простой движок для минисайтов

    $100

    Система минисайт Позволяет пользователю создавать небольшие минисайты (рекламного характера, либо посвящённые их бизнесу) в рамках системы. Требования: • Минисайт создаётся после заполнения пользователем запроса (определённая форма на страницах портала). o Запрос – это просто форма обратной связи и мы ...

    CSS
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Граббер новостей/контента/цен

    Разработать Граббер информации (новостей, базы товаров, объявлений, ссылок) Если есть готовый скрипт который подойдет под требования (тоже хорошо). Тз в приложенном файле. Возможности настройки фильтрации баз каталогов/форумов/гостевых и кейвордов. Гибкая и быстрая настройка шаблонов для получения ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP программист с CMS системой

    $100

    Проекту Grad.by необходим программист со своей CMS системой. Требования к соискателю: - Желание работать на перспективу - Инициативность - Пунктуальность - Надёжность Понимание вопроса безопасности работы сайта Возможность оперативно исправлять ошибки и баги на работающем ресурсе Даже не пытаться говорить ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист

    Бизнес-портал «Grad.by» приглашает на работу PHP- ПРОГРАММИСТА Бонусы: - Возможность карьерного роста; - Постоянный процент от прибыли; Требования к кандидату: - PHP/SQL; - HTML; - Желание работать на перспективу; - Желание дополнять и совершенствовать проект; Личностные характеристики: - Порядочность; - Активность; - Креативность; - Умение работать в команде; Условия сотрудничества: Мы ...

    PHPHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать аукцион

    $100

    Необходимо разороботать аукцион. За основу надо взять имеющеюся систему авторизации нашей CMS системы. При удачном сотрудничестве возможна совместна работа в дальнейшем.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
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