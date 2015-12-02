Наполняю сайты не только контентом, а и Любовью!

Доброговремени суток!

Меня зовут, Натали!

Уже более 4-х лет работаю контент-менеджером.

Начинала путь фриланса с копирайтинга. Из последних работ в этом направлении -

это статьи для сервиса личных помощников "Ваши Пчёлки" (http://yourbees.ru/).

Потом изучила работу контент-менеджера и до сих пор работаю в этом направлении.

Работал с различными CMS, в том числе и самописными. Если чего не знаю -

разбираюсь и учусь сама. Из последних работ: www.apto-m.ru, www.277-dostavka.ru,www.magazin-valenkov.ru

Есть некоторые навыки в программах для обработки фото.

Офисными программами владею хорошо.