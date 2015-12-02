Наполняю сайты не только контентом, а и Любовью!
Доброговремени суток!
Меня зовут, Натали!
Уже более 4-х лет работаю контент-менеджером.
Начинала путь фриланса с копирайтинга. Из последних работ в этом направлении -
это статьи для сервиса личных помощников "Ваши Пчёлки" (http://yourbees.ru/).
Потом изучила работу контент-менеджера и до сих пор работаю в этом направлении.
Работал с различными CMS, в том числе и самописными. Если чего не знаю -
разбираюсь и учусь сама. Из последних работ: www.apto-m.ru, www.277-dostavka.ru,www.magazin-valenkov.ru
Есть некоторые навыки в программах для обработки фото.
Офисными программами владею хорошо.
Портфолио
- База контактов Тренинговых центров317 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
9 баллов
9 лет назад
Наталья молодец.
Ответный отзыв
Спасибо Алексею за работу! Рекомендую!
Наполнение сайтов
1 отзыв
$2/час
от $2от 1 дня
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