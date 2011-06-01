Sortafreelus

Нужен монтаж разговорного видео 20 минут. Делать в DaVinci Resolve, собрать видео, и прислать проект. Никаких спецэффектов или рендера делать не надо, все элементы уже отрендерены, нужно только собрать. Что на входе: Записи, H265, 60fps. В среднем ~1-2 часа на 20 минут финального материала, много неудачных проб :) Обычно, по 1 видео на 1 абзац (все пробы).Дополнительные элементы (цитаты, фоновые видео, скроллы вебсайтов на полэкрана и т.п., обычно PNG-sequence или MOV с alpha-каналом).Заставка/финал/переходы, все со звуком, отдельными видео.Никаких спецэфектов (для переходов базовый Cross Disolve), все уже отрендерено.Подробный файл с текстом видео, и пометками где переходы, где начало-конец абзаца, где вставка скролла и т.п.Подробный файл с инструкциями сколько ms должен быть Cross Disolve между переходами, сколько длина джапкатов и т.п.Пример нескольких минут видео: https://drive.google.com/file/d/1kf6u11TESeHtG5xrYzI2y8aXCwzPNwZL/view?usp=sharingПример файла сценария с пометками (с этого видео как раз и начнем): https://drive.google.com/file/d/1OaErX7LkxEXReq5drmMhWEPBzNe1ERG2/view?usp=sharingПример файла с инструкциями: https://drive.google.com/file/d/1zMAeHpIeSouHydmvhd0Sp5t4cUG0bfk6/view?usp=sharingЧто нужно сделать: Оставить из каждого видео только удачную пробу (в 90% случаев - последняя).Сделать джампкаты между видео. Важно, чтобы хорошо смотрелось, чтобы находило по 00:00:10 звука предыдущего видео на следующее (L-каты), в общем, чтобы по уму. Джампкаты тут, по сути, это самое сложное и важное.Раскидать дополнительные видео по дорожкам, исходя из инструкций.Вставить начало-переходы-конец, сделать rise/fade звука, исходя из инструкций.Выгрузить проект из Davinci Resolve, и прислать мне. Если не меняли порядок/структуру файлов (желательно), то у меня они так же подтянутся и я смогу скорректировать мелкие вещи (если нужно), чтобы не дергать по мелочам. Рендерить тоже буду сам, важно именно организовать видео.Что важно: Хорошо понимать английский, чтобы понять, какой дубль хороший, а где я налажал. + следовать по тексту, чтобы понимать, где переход, кат и т.п.Внимательно следовать инструкциям, напишите в ответе на проект "Прочел" или "Прочла", если читаете это, ибо хочется, чтобы все видео были с одними и теми же таймингами переходов и т.п. Если что-то кажется неправильным - обсуждается, инструкции можно поменять.Мысли на тему: Если считаете, что можете сделать хорошо, но это стоит дороже - пишите стоимость услуг.Если есть идеи, как сделать видео лучше - колорирование, звук, каты, что угодно - вообще хорошо, пишите идеи. Если за дополнительную плату - указывайте стоимость.Есть еще работа по созданию шаблона для трейлеров видео (15 секунд, 2 формата), нарезки видео на элементы для соцсетей, и т.д. и т.п., обсуждаемо.Если сработаемся - предоставлю все файлы, чтобы вы рендерили все допматериалы за меня, с очевидным повышением оплаты.Важно: Если есть примеры монтажа подобных работ - большой плюс, покажите. Если нет - обсуждаемо оплачивамое тестовое задание, укажите стоимость и за сколько минут. Задавайте вопросы, если есть :). Хочу увидеть цены и сроки на монтаж 1-го 20 минутного ролика (2 часа материалов, ~20 вставок/фоновых видео/цитат и т.п.).