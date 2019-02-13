Sparikov_Sergeu

Необходимо протестировать frontend проекта во всех популярных браузерах и устройствах Подробное задание в приложении.
Тестирование сайтов12 заявок
Закрыт
5 лет назад
Необходимо протестировать frontend проекта во всех популярных браузерах и устройствах Подробное задание в приложении.
Нужен код на С++ для вставки даты и времени по сочетанию клавиш. Всего два сочетания (сочетания предложить и сделать возможность менять в коде): 1) вставка в расположение курсора текущей даты в формате YYYYMMDD; 2) вставка в расположение ...