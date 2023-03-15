SpartakBr851

Спартак SpartakBr851

 
38 летБеларусь/Брест
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка дизайн шаблона сайта агрегатора казино

    Добрый день. Прототип для разработки [url=https://project.mercurytheme.com/002/]https://project.mercurytheme.com/002/[/url][list][*]Шаблон должен быть в двух вариантах: desktop и mobile. Конечный результат - .sketch файл со всеми asset-ами.[*]Шаблон должен быть легким, читабельным, и удовлетворять тем метрикам [url=https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/]Google Lighthouse[/url] за которые отвечает дизайн-часть (все замечания связанные ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужно разработать дизайн шаблона сайта агрегатора казино.

    Прототип для разработки [url=https://project.mercurytheme.com/002/]https://project.mercurytheme.com/002/[/url] [list=1][*]Шаблон должен быть в двух вариантах: desktop и mobile. Конечный результат - .sketch файл со всеми asset-ами. [*]Шаблон должен быть легким, читабельным, и удовлетворять тем метрикам [url=https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/]Google Lighthouse[/url] за которые отвечает дизайн-часть ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Дизайн сайта.

    Добрый день, разместил заказ. Возможно у Вас было б время заняться им, если да то можете оценить стоимость и сроки. https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/nuzhno-razrabotat-dizajn-shablona-sajta-agregatora-kazino-1199084/

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад