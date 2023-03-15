SpartakBr851

Добрый день. Прототип для разработки [url=https://project.mercurytheme.com/002/]https://project.mercurytheme.com/002/[/url][list][*]Шаблон должен быть в двух вариантах: desktop и mobile. Конечный результат - .sketch файл со всеми asset-ами.[*]Шаблон должен быть легким, читабельным, и удовлетворять тем метрикам [url=https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/]Google Lighthouse[/url] за которые отвечает дизайн-часть (все замечания связанные ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 месяца назад
Прототип для разработки [url=https://project.mercurytheme.com/002/]https://project.mercurytheme.com/002/[/url] [list=1][*]Шаблон должен быть в двух вариантах: desktop и mobile. Конечный результат - .sketch файл со всеми asset-ами. [*]Шаблон должен быть легким, читабельным, и удовлетворять тем метрикам [url=https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/]Google Lighthouse[/url] за которые отвечает дизайн-часть ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Добрый день, разместил заказ. Возможно у Вас было б время заняться им, если да то можете оценить стоимость и сроки. https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/nuzhno-razrabotat-dizajn-shablona-sajta-agregatora-kazino-1199084/Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад