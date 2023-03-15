SpartakBr851

Добрый день. Прототип для разработки [url=https://project.mercurytheme.com/002/]https://project.mercurytheme.com/002/[/url][list][*]Шаблон должен быть в двух вариантах: desktop и mobile. Конечный результат - .sketch файл со всеми asset-ами.[*]Шаблон должен быть легким, читабельным, и удовлетворять тем метрикам [url=https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/]Google Lighthouse[/url] за которые отвечает дизайн-часть (все замечания связанные ...