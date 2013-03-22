Ольга выполнила работу даже с опережением срока, очень качественно. Текст отправлялся на проверку носителям языка, и они нашли его вполне профессиональным и художественным. Ольге удалось даже сохранить рифму в наименованиях животных (лягушка-квакушка, мышка-норушка и т.д.). Мы очень довольны сотрудничеством!