Португальский, французский, английский
Закончила переводческий факультет МГЛУ (иняз).
Перевод технической документации (нефтегазовое оборудование, промышленное оборудование), корреспонденции, контрактов.
Языковые пары:
португальский – русский,
английский – русский,
французский – русский.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Ольга выполнила работу даже с опережением срока, очень качественно. Текст отправлялся на проверку носителям языка, и они нашли его вполне профессиональным и художественным. Ольге удалось даже сохранить рифму в наименованиях животных (лягушка-квакушка, мышка-норушка и т.д.). Мы очень довольны сотрудничеством!
Ответный отзыв
Очень приятно и интересно было работать! Оплата производилась полностью и в срок.
Переводы
1 отзыв
$5/час
от $5
нет рейтинга