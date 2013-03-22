Spring123

Ольга Spring123

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Португальский, французский, английский

Закончила переводческий факультет МГЛУ (иняз).

Перевод технической документации (нефтегазовое оборудование, промышленное оборудование), корреспонденции, контрактов.

Языковые пары:

португальский – русский,

английский – русский,

французский – русский.

Отзывы заказчиков

EduCat
43 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Перевод детской сказки на французский язык
Ольга выполнила работу даже с опережением срока, очень качественно. Текст отправлялся на проверку носителям языка, и они нашли его вполне профессиональным и художественным. Ольге удалось даже сохранить рифму в наименованиях животных (лягушка-квакушка, мышка-норушка и т.д.). Мы очень довольны сотрудничеством!
Очень приятно и интересно было работать! Оплата производилась полностью и в срок.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$5/час
от $5
нет рейтинга