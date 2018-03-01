St_Gansky

Сергей St_Gansky

 
33 годаРоссия/Самара
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание макетов полиграфической продукции / Верстка / Правки сторонних проектов

Дипломированный специалист.

Стаж работы в области дизайна и полиграфии более 6 лет.

Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
$3/час
от $3от 8 часов
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $5от 8 часов
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$4/час
от $4от 12 часов
нет рейтинга