Создание макетов полиграфической продукции / Верстка / Правки сторонних проектов
Дипломированный специалист.
Стаж работы в области дизайна и полиграфии более 6 лет.
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Портфолио
- Растровая графика157 просмотров
- Векторная графика128 просмотров
- Векторная графика134 просмотра
Верстка полиграфии
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$3/час
от $3от 8 часов
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $5от 8 часов
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Наружная реклама
нет отзывов
$4/час
от $4от 12 часов
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